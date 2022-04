'Lege feliciter', disfruta leyendo

La sorprendente fortaleza del libro como fenómeno universal se ve en el crecimiento de la edición global, que pasa del 13% en 2020 a 21%, en 2021, mucho más del 3% o 4% que ya se consideraba un buen año. Varias cuestiones surgen alrededor del libro; la primera, el redescubrimiento en estos dos últimos años del disfrute de leer, y las nuevas formas de comunicación desde chats de lectores, a la actividad de editoriales en redes, y de los libreros en la medida de sus posibilidades, añadiendo valor dentro de ese bosque de producción incesante, con recomendaciones personalizadas, y descubriendo al lector ejemplares que no se encuentran en formato e-book. La segunda cuestión es la convivencia del libro tradicional con el e-book, de cuyo lanzamiento se cumplen ahora quince años; el formato digital evita el almacenamiento inútil de libros que nunca volverán a abrirse, muy diferente de los libros que releemos, o subrayamos, y necesitamos tener en soporte de papel para encontrar fácilmente una frase o una idea. Aun así, en España casi la mitad de las personas dicen no leer o hacerlo muy ocasionalmente, y de los libros que se publican un 34% son textos no universitarios (en la Universidad se leen pocos libros), 21% literatura, y 13% y 12% infantil y libros de historia, políticos y sociales.

La tercera cuestión es la circularidad en la edición, pues se desechan muchos libros, bien porque no se venden, o porque estorban en las casas, nunca se han leído o no tienen ya interés; el reciclaje de todo ese papel sólo parcialmente compensa el cierre de fábricas de papel por motivos medioambientales o falta de rentabilidad, y se abre la incógnita de si hay aquí una oportunidad de negocio. Cuarto, como en otras industrias, la editorial sufre retrasos en suministros y en los envíos, aumento de los costes, escasez de papel y de personal (se menciona que Amazon en Estados Unidos ha puesto el salario mínimo en 15 dólares la hora); pero quizás por estar acostumbrado a las dificultades el sector no se queja, y se adapta gestionando mejor el proceso de selección de lanzamientos, impresión, y distribución, coordinando con autores, proveedores y ventas, e incorporando incrementos poco perceptibles en los precios, más que aumentos significativos de una vez, distribuyendo así el impacto sobre los lectores en el tiempo. Cuando un libro por su actualidad o éxito se agota ahora es más difícil de reeditar, lo que requiere un análisis predictivo de ventas más fino, o la alternativa de que los lectores no esperen y acudan a la edición e-book; y también lleva a modular la intensidad del trabajo cuando llega papel o tienen que salir los libros.

De la obra de Christopher de Hamel, Encuentros con manuscritos notables, sacamos la frase "lege feliciter", con la que acaba el Visconti Semideus que está en la Librería Nacional de San Petersburgo, pero aunque los manuscritos con su misterio y belleza nos conectan sin duda con una tradición de cultura y religión, el libro actual sigue teniendo en su formato modesto la sugerencia en la portada de las emociones que podemos esperar de su lectura, el tacto, los crujidos de las hojas y el olor del papel, que nos identifica plenamente con sensaciones que permanecen siempre.