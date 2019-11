Cuando Maruja Torres irrumpió en el plató de Late Motiv vestida de mantilla de luto riguroso, rosario en la mano y hasta tirabuzones en el pelo, se produjo uno de esos momentazos televisivos que recordaremos siempre. Era 11-N, tocaba comentar los resultados electorales junto a Enric Juliana, y los equipos de arte, vestuario y peluquería del programa realizaron un trabajo impecable de puesta en escena.

¿Y en la televisión pública qué? ¿Acaso no debería ser la avanzadilla, también en los formatos de entretenimiento, proporcionándonos momentos tan gozosos como el mentado? Pues no. No existe en la actualidad ni un solo formato en donde cupiera una escena semejante. Sí la puedo imaginar en el inminente programa de Santiago Tabernero que presentarán Pablo Carbonell y Elena Sánchez. Ahí sí vería irrumpiendo a Maruja Torres de esa guisa y mucho más.

Pero resulta, vaya paradoja, que el espacio no pudo estrenarse cuando se preveía, a finales del pasado septiembre, porque al convocarse nuevas elecciones su plató estaría reservado para los debates electorales. Por lo que fue desplazado automáticamente hasta enero. No hay mal que por bien no venga. Empezaremos a disfrutarlo cuando de otro modo ya estaría terminando.

Volviendo al glorioso Late Motiv, con sus reflejos atinados, ni el director adjunto de La Vanguardia, ni la barcelonesa Maruja Torres ni Andreu mentaron la palabra Cataluña en toda la conversación-análisis post 10-N. Algo significativo. El protagonista fue Vox. La rotundidad de la mantilla tampoco dejaba lugar a muchas más interpretaciones. "Si fuera por la tarde me gustaría que Enric me llevase del brazo a los toros. Para ir integrándome", decía una Maruja que viene de vuelta de todo.

Y yo me pregunté cómo sería TVE si gobernase Vox. Cómo sería su televisión pública ideal. Y sí, me estremecí al imaginarlo.