Marcas y alquileres

Esta pasada semana, la terminal de contenedores malagueña ha vivido dos significativos momentos. Tras la llegada del buque MSC Istanbul que, con sus 399 metros de eslora, igualaba el récord de su gemelo MSC London en lo que al mayor portacontenedores llegado a aguas malacitanas en una operática se refiere, el posicionamiento de Hapag-Lloyd en una línea trasatlántica completaba este destacado doblete.

Y como ambos hechos son dignos de ser destacados, hoy les esbozaré una curiosidad genérica al respecto de los buques portacontenedores. Tomando como punto de partida el MY NY, el barco de Hapag-Lloyd que hace unos días atracó en Málaga, les reseñaré algo que en lo quizás no hayan reparado; una curiosa peculiaridad que constituye una habitualidad en la industria de este tipo de buques.

Integrado en la ruta denominada Mediterranean Gulf Express a cargo de la naviera alemana Hapag-Lloyd, la estancia malagueña del MY NY destacó por un detalle que quizás muy pocos percibieran. El buque en cuestión no mostraba en su casco la marca de la naviera para la que está trabajando; una circunstancia que alude a que este barco no es propiedad de esta compañía y que sólo opera para ella en régimen de alquiler.

Frente a este hecho, y con la particularidad de que no todas las navieras muestran su marcas en el costado de sus barcos, los ejemplos de buques rentados conforman gran parte del día en la actividad del puerto malagueño; ya sea en el ámbito de los mercantes, los cruceros, los portacontenedores e incluso los ferris.

Al respecto de estos últimos, me gustaría darles dos ilustrativas referencias sobre lo que les estoy contando. Cuando Baleària se posicionó en aguas malacitanas allá por diciembre de 2016, el buque que se hizo cargo de la ruta melillense fue el Nissos Chios. Sin lucir los colores de los ferris de esta naviera salvo en su chimenea, este barco de alta velocidad mostraba su casco de color azul, un detalle que también se repetiría con el Duba Bridge en 2018. Dos claras referencias que aludían a que ambos barcos estaban alquilados por esta compañía y que volviendo a la compleja industria del tráfico de portacontenedores por todo el mundo constituye un hecho muy habitual.