Al personaje de Imanol Arias en Cuéntame cómo pasó los guionistas lo van llevando hasta extremos de convertirlo en un tipo insufrible para todos, no sólo para los familiares de la ficción. Mercedes, Ana Duato, sobrelleva a Antonio Alcántara con la paciencia de un inspector de Hacienda. Con una resignación de náuseas por la patética obstinación de un marido (casi ex marido) que no da su brazo a torcer, espoleado incluso por la suegra, una María Galiana que tiene en Herminia a una anciana que a veces es la antítesis de lo que es ella en la realidad.

En la nueva temporada el equipo de Ganga ha querido convertir a Cuéntame en un homenaje a esa generación de Galiana llevando a sus protagonistas al año 2020. Los fragmentos en el capítulo del jueves han sido esporádicos, pero muy reconocibles e intensos. Necesarios.

Ha sido una serie ambientada en 1992 la que ha tenido la iniciativa de contar lo que estamos sufriendo y reconocernos en sus personajes. Antonio, dentro de su impertinencia, muestra su carácter resistente, a prueba de atolladeros. Tras 21 temporadas su vida ficticia ha sido un carrusel. El temple de Galiana, Duato y Arias es suficiente para que Cuéntame sea un exponente de supervivencia en la parrilla, evolucionando y experimentando sin renunciar a las credenciales que la convirtieron en una dramedia querida por la audiencia.

Y tenemos también a Ramón Madaula, que encarna a Max, el pretendiente de Mercedes, su nueva oportunidad en el amor. Max es Job. Los guionistas también han puesto a prueba el rol de Madaula. Entrar con calzador en la vida de los Alcántara tiene esos riesgos. El sereno actor catalán que descubrimos con Isabel se convierte con el 'advenedizo' novio en un personaje de moral alcoyana. Devoto de Merche a prueba de decepciones. La audiencia estaría ahora mismo por la labor de dar un puntapié a Imanol-Antonio para que dejeara en paz a la madre de sus hijos. Cuéntame juega en ocasiones al melodrama turco, siglos antes de que los seriales del Bósforo asaltaran nuestro mando.