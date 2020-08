En estos momentos en que tan necesitados andamos de normalidad, asistir a la primera salida al escenario de don Fernando Méndez-Leite a presentar la rueda de prensa de la sección oficial fue algo mágico. Entonces sí, de repente, nos sumimos en el Festival. Don Fernando estaba allí, mascarilla en ristre, subida hasta las cejas como marcan los protocolos. Y desde entonces no ha desaprovechado un segundo para seguir derrochando su bonhomía, sus ocurrencias, su cariño, para que todos los que vienen a presentar sus películas se sientan relajados y cómodos en un momento tan importante, y para facilitarnos la labor a todos los acreditados.

Si Fernando Méndez-Leite está presente, el acto que conduzca siempre se hace corto. Sabe a poco. Quieres prórroga. El sábado, en la presentación de Las niñas (atención, estará en el palmarés) cuando tuvo lugar el estrenó de una especie de plató 'galáctico' sobre el escenario del Teatro Cervantes, anunció con su ironía habitual que el Festival de Málaga iniciaba una nueva etapa de presentaciones que se iban a patentar y exportar en muchísimos lugares. No se imaginaba Fernando tener que presentar de esa guisa y en desde ese atril algún día, pero la verdad es que no hay mal que por bien no venga, y el empaque que están teniendo todos los encuentros con la prensa en el escenario del Cervantes es impresionante. Pierden un poco de cercanía y velocidad. Pero como formato televisivo, juegan en la liga de la mejor producción de Movistar +.

Fernando Méndez-Leite anda como niño con zapatos nuevos porque acaba de terminar una novela. Y nada como tener estímulos para sentirse vivo. Así es que con las correcciones y la edición lo vamos a ver felicísimo todo el 2021.

Para colmo, cuando asiste a actos como el homenaje que se tributó el martes a Pilar Miró es una enciclopedia viviente. Tiene las palabras justas, no va de erudito y derrocha cariño. Te queremos, Fernando.