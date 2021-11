Este tema, el mercado inmobiliario, es uno de los que aborda el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera(otoño, 2021), encuadrándolo dentro del análisis de las principales vulnerabilidades y riesgos que pueda presentar en el futuro el sistema financiero español. Resulta interesante saber cuál es la situación en nuestro país porque las noticias que nos llegan nos hablan de que en algunos países europeos han saltado las alarmas por la evolución de sus mercados inmobiliarios. Standard&Poor's cifra el aumento del precio de la vivienda en Europa cerca del 7% interanual en el segundo trimestre de 2021, el mayor nivel desde hace quince años.

En España, por una parte, la demanda de viviendas está experimentando un dinamismo creciente. Así, las compraventas de vivienda tuvieron un fuerte repunte en los ocho primeros meses de 2021, casi del 14% mayor respecto al mismo periodo de 2019. La mejor situación económica general, las buenas condiciones financieras por los bajos tipos de interés o las decisiones de inversión pospuestas por la pandemia podrían ser las causas que estuvieran detrás de este crecimiento. Por otra parte, la oferta de viviendas está mostrando, sin embargo, un escaso dinamismo y, de continuar esta evolución contenida, podría ser insuficiente para absorber en los próximos años incrementos adicionales de la demanda.

Estos dos comportamientos han conducido a una aceleración de los precios medios en el segundo trimestre, rompiendo así la tendencia de desaceleración que seguía desde principios de 2019. El informe señala un aumento del 3,3% interanual (el 6%, en el segmento de vivienda nueva, y un 2,9%, en la segunda mano). Standard&Poor´s, por su parte, lo cifra por encima del 4%. Para el futuro, el riesgo reside en que la reciente e importante elevación de los costes de la mano de obra y los diferentes insumos de la construcción ejerza una presión adicional sobre los precios de la vivienda nueva.

Además, el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, financiado con cargo a los fondos europeos del Next Generation EU, con una dotación de 6.820 millones de euros para impulsar la actividad residencial, tanto de rehabilitación como de obra nueva, ayudará, sí, a paliar la escasez de oferta, pero al mismo tiempo puede también tensionar aún más los costes y seguir empujando los precios al alza.

No obstante todo lo anterior, el Banco de España asegura que no hay ni sombra de burbuja, que no hay que preocuparse por el mercado inmobiliario: "A nivel agregado, la vivienda no muestra signos de sobrevaloración y, aunque el crédito hipotecario nuevo está creciendo con fuerza en 2021, parte de niveles muy reducidos, no se está traduciendo en un incremento material del stock y no se observa una relajación en las condiciones de concesión de estos préstamos". Eso sí, advierte que hay que vigilar de cerca si esta tendencia expansiva inmobiliaria se prolonga o se intensifica en los próximos trimestres. Al respecto, aporto un dato procedente de mi small data: desde hace unos meses, al menos en mi barrio, las agencias inmobiliarias se están multiplicando.