La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se ha quejado con razón de la dificultad para revisar los precios de las contratas, pero ningún funcionario iba tras las sentencias de los ERE a facilitar la modificación de un contrato público. Es justificable que la Junta de Andalucía no apoyara a Abengoa, pues hay jueces que interpretan (otros no) que es malversación ayudar a una empresa que luego no se recupera; y sólo así se entiende que Andalucía haya devuelto al Estado 425 millones de euros de ayudas a empresas por Covid. La sentencia sobre los ERE añade confusión, pues tres jueces dicen una cosa y dos otra, tras 11 años y escribir mil páginas donde se pierde el hilo en una maraña de florituras, que nos recuerda a aquel jurista literato de Cela en La Colmena preparando un discurso para la Academia, donde "lo literario y lo jurídico se acoplaban… como el macho y la hembra" .

Un procedimiento administrativo torcido no es causa sin más de un daño económico, tiene que haber algo en medio que lo provoque, como es incluir falsamente a alguien en el seguro de un ERE, lo cual puedo afirmar que no se detecta fácilmente. En el librito Causation, de Stephen Murmford y Rani Lill Anjum (OUP), se explica cómo decir que un mal procedimiento causa un daño económico no es igual a que el daño necesite el mal procedimiento; incluso hay daños que siguen a un buen procedimiento, como ocurrió con las mascarillas en Madrid, donde se cumplió la norma administrativa, y por tanto no hubo delito, aunque empresas e intermediarios cargaran un precio abusivo. En los ERE los jueces deberían haber demostrado y cuantificado qué parte del daño se debe al procedimiento, y qué parte del fraude empresarial y sindical se habría dado de todas formas. No sabemos qué ERE se pagaron justamente, aunque fuera con un mal procedimiento; y por qué si la justicia identifica procedimiento, fraude, y daño, no frenó los pagos, que incomprensiblemente siguen ejecutándose.

Aunque la relación causal de procedimiento a daño sea imprecisa, no quiere decir que sea aleatoria y no haya responsabilidad; la cuestión es que un juez no debe afirmar que la causa de un daño, cuya cuantía ni siquiera es capaz de determinar, fue sólo el procedimiento. Entiendo que la correlación entre procedimiento y fraude escapa a la comprensión de la justicia penal, aunque no a la mercantil más avanzada (ver Financial Times: Innovative Lawyers Europe 2022), pero si alguna vez, alguna joven penalista sintiera esta curiosidad científica, sería una referencia, y cuestiones como influencia, no prevenir, determinar, no controlar, favorecer, probabilidad, se definirían con más precisión, sin los sesgos de este triste caso. El hecho de que personas de tanta honestidad profesional y calidad humana, alguna de las cuales me consta que estaba convencida de que, aunque de forma chapucera, sólo estaba facilitando unos trámites -¿qué otro interés puede razonablemente suponérsele?-, estén en prisión, no es sólo un problema de interpretación de tres de los cinco jueces que la condenan, sino de consenso en nuestra vida colectiva, que debería ser una conversación inagotable sobre lo verdadero o lo falso, lo que son malas o buenas decisiones, o el propio sentido de la justo.