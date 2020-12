Es el talento por encima del número. La concentración de creatividad, ingenio y perspicacia para que los equipos humanos sean realmente eficaces y rentables. Que cuesten lo que realmente se les paga (porque habría que pagar bien). No a lo quejicas, a los apáticos, a los conformistas y a ese pelotón de mediocridad que contagia para mal al resto del núcleo. La dirección de Netflix opta por los mejores aunque eso no signifique que sean muchos. Y si son muchos, por la dimensión del negocio, siempre serán suficientes si valen lo que hacen.

El CEO de Netflix, Reed Hastings, creador de ese gigante del entretenimiento en casa que ha cambiado las reglas de la televisión (sí, y también las del cine) simultáneamente en todo el planeta, lo que se dice un movimiento sísmico de características globales, ha editado un manual en el que rebana todos los factores humanos que han llevado a su plataforma a la cumbre. Aquí no hay reglas. Netflix y la cultura de la reinvención es más recomendable que la mayoría de sus series porque es un tratado del funcionamiento de los equipos creativos y el coste de todo lo que supone originalidad, innovación y olfato en los gustos de la audiencia. Frente a cómo funcionan determinadas cadenas en nuestro país, Hastings nos descubre que no hay casulidades ni milagros en hacerlo bien. El éxito nunca se garantiza a priori, pero sí existen fórmulas para establecer el mejor plan de juego para alcanzar los mejores resultados posibles. La plantilla de Netflix se guía esencialmente por dos principios, extensibles a todas las empresas y a todos los gremios: libertad y responsabilidad de cada uno. Responder con creces y hacerse merecedor del encargo, lo que incluye tomarse los días libres que cada cual crea conveniente y asumir los gastos dentro de lo razonable. No son aspectos que estén lejanos de la cultura laboral española, pese a los tópicos. Una de las industrias favoritas que ha encontrado Netflix ha sido la de nuestro país. El señor Hastings nos aclara cómo habría que trabajar para ser mejores.