La mayoría de las películas de la sección oficial del Festival serán vistas por muy pocos espectadores. Podría emplear la muletilla del ojalá me equivoque, pero soy realista. La realidad es la que es. De ahí que mi reflexión de hoy vaya dirigida al sumo cuidado que los distribuidores deben a la hora de estrenar determinados títulos. Al grano. No comprendo cómo es posible que desde hace algunos meses se venga anunciando que Los buenos modales, de Marta Díaz, y Alguien que cuide de mí, de Daniela Fejerman y Elvira Lindo, se estrenarán el mismo 28 de abril. Se trata de dos películas bombón, dos comedias estupendas, dos caramelitos dirigidos al mismo perfil de espectadores, que sí pueden funcionar a poco que se mimen y se promocionen como es debido. Por lo que en ningún caso deben contraprogramarse.

Ya sabemos cómo se las gastan los exhibidores cuando los lunes, haciendo el cómputo del número de espectadores del fin de semana, deciden con su dedo pulgar qué películas continuarán el siguiente viernes y con cuántos pases. No podemos arriesgarnos a que esto suceda juntando dos joyas de este calibre. Recuerdo el paso de la opera prima de Marta Lope, Mi querida cofradía, como uno de los pases matinales del festival más felices de la última década. Un visionado que quise repetir con la sala no abarrotada, pero sí bastante llena, el domingo de su estreno. Ojalá esta columna quede obsoleta y a la hora de la verdad las fechas de estreno de la película inaugural del tándem Fejerman/Lindo y la de Marta Lope no se ven en el trance de coincidir y disputarse espectadores. Por el bien de ambas y del cine español que defendemos.