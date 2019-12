Panorama oscuro tirando a negro

No hay motivo para la euforia sino lo contrario. El entreguismo de Sánchez al independentismo no augura nada bueno y las políticas fiscales pactadas con Iglesias, complementadas con unas medidas que desbaratan las cuentas, provocarán no sólo un paro galopante sino que las arcas del Estado quedarán temblando. Por no mencionar que Bruselas puede reaccionar a la dadivosidad exagerada con multas y restricciones que dibujan un panorama de futuro muy oscuro, negro.

La Abogacía del Estado ha actuado a conveniencia de Sánchez. Su comunicado puede tirarse a la papelera, porque si el equipo de Consuelo Castro ya había dañado su prestigio cuando cambió el delito de rebelión por el de sedición, es público que el cambio fue a instancias del Gobierno. Y ahora vuelve a quedar bajo sospecha al poner en bandeja a Sánchez el apoyo de ERC a su investidura, con una actitud respecto a Junqueras que parece redactada por un coro de ángeles y arcángeles.

Nunca un candidato jugó con el prestigio de las instituciones, echándose en manos de un partido independentista y de otro que no lo es pero hace suyas ideas del secesionismo. Por no mencionar que Sánchez avanzó tanto en su disparate que ERC exigió mucho más de lo que pensaba en un principio.

El espectáculo provoca inquietud y vergüenza; Sánchez e Iglesias se han reído de la publicitada transparencia, son dos personajes sin principios que nos van a gobernar. El PNV se ha apresurado a cerrar su pacto tras poner reticencias al acuerdo de Sánchez con Podemos. Pero esto es lo que hay: políticos capaces de cualquier cosa por gobernar, que engañan, amenazan, chantajean, se toman la defensa de la Constitución a título de inventario y compran voluntades a golpe de talonario. A ver qué empresario mantendrá su plantilla con una subida importante de impuestos y el incremento del salario mínimo interprofesional...

Lo vamos a pasar peor que mal. Pero Sánchez sonreirá por mantener su despacho en La Moncloa.