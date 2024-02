Tras la invasión de Ucrania y Gaza, algunos países manipulan la situación en lo que se conoce como geopolítica del conflicto. Encuentro en el trabajo de la intrépida investigadora de la Brookings Institution, Vanda Felbab-Brown, cómo regímenes políticos se coaligan con el crimen organizado para desestabilizar a otros. Sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, alerta de la aparición de grupos de extrema derecha en Estados Unidos vinculados a la violencia política y el crimen, pero sobre todo cómo China controla una zona en la intersección de Laos, Tailandia y Myanmar, que es el epicentro del tráfico de metanfetamina a Estados Unidos, dominado por Wan Kuok Koi, alias El mellado; sólo en torno al King Roman Casino, de Zhao Wei, se generan unos 15.000 millones de dólares de ingresos de todo tipo de negocios ilícitos. China tiene políticas anticrimen muy duras, pero con tres salvedades; una, que raramente va contra la cúspide de los sindicatos del crimen; otra, que los utiliza políticamente para desestabilizar a países; y tercero, sólo actúa cuando afecta a su propia población o al Partido, como en la emigración clandestina o expatriación de dinero. También, cuando hay una presión internacional como con el fentanilo. Las triadas chinas Sun Yee On, Wo Shing Wo y 14K tienen una cartera económica diversificada incluyendo empresas legales en el inmobiliario, recursos naturales y minería, y prestan servicios de espionaje industrial y cibercrimen, con presencia en el mercado negro del peso mejicano, y el blanqueo de capitales hacia Australia. El informe reciente de Europol La otra cara de la moneda, septiembre 2023, analiza el crimen en la Unión Europa de los 24, pero evita referirse a otros países. Sin embargo, deja caer que China, con su iniciativa de comunicación internacional transforma el sistema de transporte de la UE, y empresas estatales chinas controlan terminales portuarias en la UE, que sirven a negocios amparados por la complejidad, donde se discute, por ejemplo, si los grupos chinos ceden o no mercado a los carteles mejicanos en el tráfico de drogas sintéticas a Europa. El impacto económico es inmenso, y si se recuperan por la policía en Europa unos 4.000 millones de media anual, en dinero, y también propiedades, se calcula que 9 mercados criminales de la UE ingresan de 92.000 a 188.000 millones cada año.

Varias ideas surgen de esta información inquietante. Primero, es una cuestión política que no debería presentar fisuras en las próximas elecciones al Parlamento Europeo; algunos políticos han de entender que la libertad no existe cuando hay grupos y países organizados para el crimen, y que se necesita más y no menos regulación económica. Segundo, todas las instituciones son responsables, desde los estados, a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y no hay que dejarse llevar por la ilusión de los mercados y de atraer sin más a inversores. Y tercero, ser menos críticos con los esfuerzos de las agencias tributarias para controlar los movimientos de personas y empresas; al fin y al cabo a El Capone sólo pudieron condenarlo por evasión fiscal de su propio contrabando, confiado, según su famosa frase, en que “no se puede recaudar impuestos de dinero ilegal”.