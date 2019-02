Pedro Sánchez se ha visto obligado a convocar elecciones y el panorama es de incertidumbre máxima. Puede pasar cualquier cosa, se abren todos los interrogantes, no hay forma de saber qué panorama político se abrirá después del 28 de abril. Con un añadido: el resultado del 28-M incidirá directamente en los del 26 de mayo, cuando se celebran elecciones europeas, municipales y autonómicas. Y los pactos a los que se lleguen tras el 28-A, también.

La ley marca que el Congreso quede configurado a las tres semanas de las elecciones, lo que significa que antes del día 26 se habrán concretado los pactos necesarios para elegir la nueva Mesa del Congreso y los partidos por tanto se habrán "retratado" antes de unas elecciones, las autonómicas y municipales, que son clave para cualquier presidente que quiera gobernar con cierta estabilidad.

Sánchez pronunció un auténtico mitin antes de anunciar la fecha electoral. Se presentó como el político con mayor sensibilidad social que nunca ha habido y descalificó a sus adversarios. También como el presidente de los grandes logros, cuando su legislatura pasará a la historia sin pena ni gloria. Porque no ha cumplido las expectativas y porque no ha sido capaz de cumplir su principal proyecto, sosegar a los independentistas catalanes y llegar a algún tipo de acuerdo que permitiera superar sin cesiones inconstitucionales el problema de Cataluña.

La fecha electoral no viene bien a nadie. Sánchez sufrirá las consecuencias de haber presidido un Gobierno que no ha cumplido las expectativas, aunque sí se ha empeñado en sacar adelante asuntos menores -el empecinamiento respecto a la exhumación de los restos de Franco es una prueba-. Podemos se enfrenta al reto electoral en pleno declive. Ciudadanos navega nuevamente en la ambigüedad y el PP aún no ha resuelto sus problemas internos ni Casado se ha afianzado como líder nacional.

Antes del 28-A todos los partidos se someterán se a una prueba de fuego: la elaboración de las listas.