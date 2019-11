Revisando las sentencias

Dos grandes catedráticos, Antonio Pérez de la Cruz y Luis Suárez-Llanos, me enseñaron a no aplicar mi lógica en cuestiones de Derecho, porque, me decían: "El Derecho tiene su propia lógica". Pienso en ello cuando las decisiones judiciales no encajan con lo que parece razonable, pero aunque la justicia tenga una técnica interpretativa propia, es muy inconsistente cuando trata cuestiones de economía.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) son expedientes administrativos para favorecer despidos impulsados por la Unión Europea, paliando el daño a los trabajadores; la sentencia habla peyorativamente de la "paz social" como una voluntad de la administración andaluza, pero no es verdad. Entre 2001 y 2010, hay unos 80.000 trabajadores afectados por expedientes en Andalucía, en España más de un millón y medio, y el porcentaje de los que reciben ayudas no es superior al 8% de afectados. Tomando otros períodos el resultado es similar. Andalucía no es, pues, la tierra de los expedientes de regulación de empleo.

Es llamativo que la Justicia no haya impedido durante todos estos años que se sigan pagando mensualmente las ayudas; y preocupa que los actuales gobernantes de Andalucía puedan ser en el futuro acusados por seguir incluyendo partidas con esta finalidad, 23,5 millones en 2019 y 23 millones en 2020. Sería injusto, pero vete a saber cuál es la lógica judicial al respecto. Por el momento se ha ignorado que son los trabajadores los que reciben directamente las ayudas, y que las empresas pagaron en su día los 45 días por año que les correspondían; por otra parte, los fraudes deberían haberse perseguido y sentenciado ya, pues tienen nombres y apellidos. Tampoco se sostiene el argumento de que la subvención se hacía por afinidad política, porque han participado en estas operaciones desde multinacionales japonesas a grupos de inversión, y es imposible conocer cómo votan las personas beneficiadas; podría demostrarse que se daban en las zonas donde había algún tejido industrial, grande o pequeño, con dificultades.

Ante la imposibilidad de encontrar un motivo por parte de quienes no se han lucrado de este asunto, el argumento que abre la puerta de la prisión es que si alguien toma una decisión que luego se considera ilegal, de la que deprende un daño al sector público, es culpable aunque no se lucre; en este caso el daño sería sólo por los casos de fraude, que no sabemos a cuánto asciende. Pero este argumento, llevado a sus últimas consecuencias, puede convertirse en una pesadilla para cualquier político o funcionario que tome decisiones, agilice procedimientos o los dilate, cause un daño, y cuyos motivos sean objeto de elucubración -piénsese en el daño por el retraso en los juicios, que impide que se pueda cobrar lo defraudado-. Sea como sea, coincido con cuantos sostienen que los acusados que no se han beneficiado de este asunto pueden haber cometido faltas administrativas, incluso graves, pero sólo hasta ahí llega la lógica.

Recuerdo que en el colegio, donde nos daban bastante libertad de discusión, al debatir los dogmas de la Iglesia con nuestros razonamientos juveniles, decíamos: "Esto no es lógico", y nuestro profesor, ya cansado y sin argumentos, nos contestaba: "Lógica, lógica…, el diablo sabe lógica".