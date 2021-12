Sayonara Málaga

En más de una ocasión, a modo de probatura, he realizado una acción que siempre me ha dado resultados positivos; les cuento. A la salida de un buque de crucero, a pie de muelle, me he posicionado para despedir a los turistas que, tras unas horas de escala dejaban las aguas malagueñas. Usando el tradicional pañuelo o simplemente con la mano, mi gesto de despedida siempre ha sido correspondido por los pasajeros que, desde los balcones de sus camarotes o situados en cualquiera de las cubiertas del barco viven la maniobra de desatraque en pos de un nuevo puerto.

Convertida en una tradición, las diferentes formas que los barcos han tenido a la hora de despedirse de los muelles que los han albergado, casi siempre realizadas en buques de pasaje, han constituido algo muy atractivo de ver. Con el recuerdo de la serie televisiva Vacaciones en el mar en las que los pasajeros, envueltos en serpentinas se despedían antes de iniciar su viaje, las tres pitadas o la música son quizás las dos formas de despedida más habituales; unas acciones a las que habría que añadir las que realizan los turistas de barcos asiáticos. Gestionadas estas despedidas como una fiesta, los pasajeros, especialmente los japoneses, suelen ejecutar unas improvisadas coreografías dirigidas por los animadores del buque con pompones y cintas; un baile que se ha podido ver en el puerto malacitano cada vez ha llegado un barco al completo de turistas nipones.

Vistas hasta la fecha las festivas despedidas de los buques Asuka, Nippon Maru, Pacific Venus y Asuka II, todos ellos dedicados en exclusividad al mercado crucerístico japonés, hace unos días, otro barco se despedía de Málaga con un saludo bastante asiático. Tras cumplimentar 26 horas de escala, el Amadea, propiedad de un operador centrado en el turismo alemán, desatracaba del muelle dos mientras tres animadores enseñaban unas grandes manos de cartón; unas pancartas que movían simulando el gesto de la despedida. Un guiño bastante asiático de un barco que antes de llevar este nombre se llamó Asuka, sí, el mismo que visitó tres veces las aguas malagueñas entre 1998 y 2003 y que, con bailes, cintas y pompones se despedía diciendo sayonara Málaga.