Sonidos crucerísticos

En enero de 2010, esta columna daba el salto digital y se posicionaba en la red de redes. En el arranque de aquella aventura que complementaba la publicación en papel iniciada en mayo de 2004, en un primer escrito decidí ilustrar aquellas letras con las pitadas del Norway; un significativo buque de línea reconvertido en buque de crucero que forma parte de lo más selecto de la historia marítima mundial.

Retomando en muchas ocasiones el tema las pitadas de los barcos, por esta columna han pasado muchas y muy diferentes historias de avisos sonoros acecidos en las aguas del puerto malacitano; unas inconfundibles señales que durante unos segundos han inundado el cielo malagueño. Con el recuerdo de las tres pitadas que de forma escalonada daba el Melillero antes de su salida, los avisos de peligro en días de niebla o las despedidas crucerísticas, aunque tampoco habría que olvidar las pitadas solidarias que durante los momentos más duros de la pandemia daban a diario los barcos que estaban atracados en los muelles, hoy les reseñaré unos nuevos sonidos; unos acordes que, permítanme la expresión, están revolucionando los tradicionales bocinazos que hasta ahora se podían escuchar en los puertos.

De la mano de la industria crucerística, como no podía ser de otra manera, algunos barcos, a los habituales sonidos de sus sirenas están añadiendo melodías.

Centrados en el puerto malagueño, les diré que hasta ahora, dos compañías son las que han hecho sonar sus muy peculiares pitadas. En las cinco escalas que hasta la fecha ha efectuado el buque Disney Magic, a su salida, en el puerto malacitano se ha escuchado la melodía When you wish upon a star, el tema principal de la película Pinocho; una adaptación a bocina de barco que esta naviera comparte con otras cinco conocidas canciones de la factoría Disney. Por otra parte, los tres buques de Princess Cruises en que han visitado Málaga en lo que llevamos de 2022 han amenizado sus salidas con el afamado tema de Vacaciones en el mar, también en una adaptación para bocina de barco.

Una nueva moda sonora que seguramente seguirán otras compañías crucerísticas y que más tempano que tarde escucharemos en el puerto malagueño.