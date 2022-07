Sorpresa en la banca

Tras varios años con problemas de rentabilidad por los bajos tipos de interés, la anunciada subida de tipos del Banco Central Europeo a partir de este mes ha sido la salvación de la banca. Los resultados semestrales de los bancos españoles que se publicarán en los próximos días pondrán en evidencia la mejora del margen de intermediación y de los resultados de la banca Española.Por si fuera poco, el volumen de crédito sigue aumentando. El crédito a las empresas se mantiene, los préstamos al consumo crecen a una tasa notable y el negocio de las hipotecas residenciales va viento en popa. A pesar del encarecimiento de los préstamos, el negocio hipotecario de los bancos continúa creciendo. El tipo de interés de las hipotecas ha subido un 18% y el número de operaciones hipotecarias ha crecido un 15%, 27.500 millones de euros. Al final del ejercicio es posible que el incremento del negocio hipotecario sobrepase los 60.000 millones de euros, marcando un récord y superando la cifra de 2021. La propiedad residencial se ha convertido en un activo refugio en tiempos de incertidumbre y de bajada del precio de todos los activos Financieros. La financiación hipotecaria se ha convertido en el principal negocio de la banca doméstica. Posiblemente esta una de las razones de la mejor evolución en bolsa de los bancos domésticos con respecto a los grandes bancos internacionalizados, Santander y BBVA.

Pero la mayor sorpresa que está afectando a la evolución positiva de los resultados de la banca es que el anunciado incremento de la morosidad de los préstamos hasta ahora no se está produciendo, Desde hace meses el Banco de España viene advirtiendo a la banca del riesgo de aumento de la morosidad, una vez que las moratorias de los préstamos ICO empiecen a vencer. Sorprendentemente, los vencimientos ya han empezado y la morosidad no ha aumentado, y en algunos bancos se ha reducido ligeramente. Los bancos no solamente no están haciendo nuevas provisiones para préstamos morosos sino que están recuperando parte del exceso de las provisiones hechas durante 2020 y 2021 en previsión de un escenario más adverso. Los mayores márgenes de intermediación, las menores dotaciones por insolvencias y el mayor volumen de crédito hipotecario son los pilares de la buena evolución de los resultados de la banca. Hasta ahora la inflación no ha perjudicado al negocio bancario, La pregunta es cuánto tiempo durará este escenario sí en 2023 emerge una recesión económica. Temor cada vez más generalizado.

No obstante, la banca se enfrenta a este escenario incierto en unas condiciones de fortaleza y resiliencia muy superiores a las de la crisis financiera de 2008. Durante los últimos años la banca española ha hecho los deberes pendientes: ha incrementado notablemente su solvencia con mayores reservas y provisiones para insolvencias, ha reducido sustancialmente sus costes reduciendo plantilla y número de oficinas, ha estabilizado su rentabilidad a pesar de los bajos tipos de interés y ha hecho frente a un proceso de concentración que la hace más resistente frente a las incertidumbres del futuro inmediato. Sería deseable que en la próxima recesión la banca no sea el problema, como en la crisis financiera de 2008, sino parte de la solución.