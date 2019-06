Hay inexperiencia de la mayoría de los políticos, que ni siquiera se preocupan de leer las normas y reglamentos de sus asuntos. Eso, más el deporte al que se dedican con tanto afán, la amenaza de romper la baraja, el ultimátum para alcanzar sus objetivos, ha convertido la política en insufrible. Y también impredecible, porque la palabra no tiene valor más allá de un cuarto de hora, y las amenazas ni siquiera asustan porque hasta ahora ninguna se ha concretado, lo que convierte en bocazas a quienes las lanza.

Iglesias amenaza a Sánchez con no votar su investidura si no le convierte en ministro, y éste amenaza con nuevas elecciones, lo que cree que alarmará a Casado, Rivera e Iglesias porque ese adelanto perjudicaría a sus partidos y daría más vigor al socialismo.

ERC amenazó a Sánchez con no permitir su investidura si el PSC apoyaba a Colau en Barcelona. Vox se ha pasado semanas amenazando si Cs no se avenía a reunirse con ellos, aunque finalmente apoyó al PP donde éste esperaba su apoyo; ahora da un ultimátum al PP para que cumpla lo firmado: que conceda concejalías a Vox en Madrid. Si en 20 días no ha cedido el PP, que se olvide Ayuso de ser presidenta de Madrid.

Amenazas. Pero también, ignorancia, inconsistencia impropia de partidos que aspiran a gobernar. El PP firmó un papel con Vox en el que se comprometía a que tuvieran concejales... pero Vox no se tomó la molestia de averiguar quiénes eran concejales. Porque los hay con un área asignada y los hay delegados.

El último capítulo se escribió el lunes, con una discreta cita de Sánchez e Iglesias. Moncloa insiste en que ha ofrecido "Gobierno de cooperación", lo que ya ha escamado a Iglesias porque si Sánchez le quisiera de ministro no tendría tanto problema para decir Gobierno de coalición. Así que el líder de Podemos ha vuelto con la amenaza: que se olvide Sánchez de ser presidente si él no es ministro.Lo dicho: exceso de ambición en los políticos actuales... y déficit de preparación.