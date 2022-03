Urbizu sin filtro

Siempre es maravilloso encontrarte en un salón de actos cuando es Enrique Urbizu el que está en lo alto de la mesa y tiene el uso de la palabra. Lo de menos es el tema a abordar (en el caso del Festival de Málaga, venía a presentar su libro sobre la puesta en escena). Porque una vez se suelta, algo que sucede al par de minutos de tomar la palabra, comienza a decir una detrás de otra las verdades del barquero, ojo, todas basadas en su amplia experiencia profesional, apoyadas en su amplio bagaje cultural, y no deja títere con cabeza.

En el Rectorado, casualmente, afeó el bajísimo nivel cultural con el que llegan nuestros jóvenes a la Universidad. Lo sabe él que ha impartido clases en la Carlos III y que de primera mano contó, escandalizado, cómo nuestros estudiantes de los últimos diez años, no saben escribir, porque no han leído en su vida. De historia del cine, a duras penas, llegan a Tarantino. De ahí hacia atrás, nada.

Si no se manejan las palabras, no puede haber discurso, no puede haber compresión lectora. Las limitaciones son totales. En cuanto a los alumnos de la ECAM y de otras escuelas de cine, los calificó como practicantes de 'turisteo audiovisual'. "Es como si alguien de repente dice: quiero ser neurocirujano. O arquitecto. Y quiere ponerse a idear edificios sin conocer cómo eran los palafitos".

En cine todo está inventado, desde los primitivos y desde los clásicos. Estos jóvenes no han visto ni leído nada. ¿Para qué? Lo tienen en Internet. A lo que Luis Alegre terció con una anécdota: dando una clase sobre Buñuel, al hablar de Viridiana, un alumno le preguntó, ¿con B o con V? Está todo dicho.