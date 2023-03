Desde el tributo que el Festival rindió a Carlos Saura el pasado miércoles no han parado de suceder eventos. Una agenda tan trepidante no da tregua. A poco que nos asomemos a cualquiera de las actividades que nos pautan, cada hora y en cada uno de los espacios festivaleros, hemos encontrado caviar.

Pero permítanme que regrese al tributo a Saura. Porque el espacio, como el tiempo, es limitado, y lo que vivimos en el Auditorio Picasso, por irrepetible e inasible, merece ser contado. Siquiera someramente. Luis Alegre, el anfitrión del encuentro con los familiares del homenajeado a los que se sumó la actriz Mónica Randall, estaba más emocionado que de costumbre. Su implicación sentimental con Carlos venía de muy atrás, y sólo dos días antes de producirse el óbito, y tras consultar a Lali si era pertinente o no la visita, procedió a encontrarse cara a cara con Saura, sin saber las escasas horas de vida que le quedaban.

Fue en ese encuentro donde se produjo una estampa que impactó a quienes la vivieron in situ, y que Luis Alegre tuvo la generosidad de recordar a quienes nos reunimos allí. Agarrándole de la mano, cantó a Saura la copla Rocío, que entonó con verdadera entereza ante el público malagueño, y concluyó, como gustaba al director aragonés con un "¡Viva Huesca!".

Por ratos como este bien merece la pena abandonar deberes, anular citas y dejar la semana libre para regresar en primavera a Málaga. No me canso de repetirlo. No sabe el cine español cuánto lo quiere la novia. El novio debe estar a la altura y corresponderla como merece.