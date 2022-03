Vic 'superstar'

Ha nacido una estrella. Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha hecho historia convirtiéndose en el primer miembro de la Familia Real Española que ha aparecido en la portada de una revista de moda, a la que ha concedido una entrevista y un posado con diseños de lujo. No sólo confesó sus aficiones, sus gustos y mostró abiertamente su personalidad, sino que habló de su familia: de los Eméritos y de su madre fundamentalmente, cuidándose mucho de mencionar a su tío, el Rey Felipe VI, a la Reina Letizia o a la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Con unas imágenes espectaculares a cargo del fotógrafo Mario Sierra y una entrevista que marca un antes y un después en la Familia Real, la web Informalia sostiene que Vic hizo el reportaje sin recibir ninguna compensación económica y con el conocimiento, y el permiso, de su padre. "Jaime de Marichalar le dio su consentimiento para el reportaje", señala una fuente del grupo Hearst, y su madre también apoya su faceta fashion en las redes sociales, siempre que la fama y el éxito no la desborden. Otra cosa es que desde la portada de una revista que influye (y no hay más que ver la repercusión de la entrevista), Vic diga que ella no quiere ser influencer. Pero es que solo tiene 21 años.

A consecuencia de su juventud seguramente, tampoco tuvo reparos a la hora de confesarse fan de la tauromaquia, del parchís y de la película Sólo en casa. Ingenuidad asimismo que la hizo hablar con todo el cariño del mundo de su abuelo, Don Juan Carlos, al que tiene en un pedestal, como su madre, la infanta Elena.

Además, tras el reportaje, al parecer, no había interés económico, es decir, no ha cobrado un céntimo por esta gran exclusiva, aunque desde algunos medios se haya afirmado que le pagaron "una cantidad colosal". Tampoco le pagaron absolutamente nada por asistir al desfile de Pedro del Hierro en la pasarela madrileña hace una semana, según explicó a este digital una portavoz de Tendam. "Lo hizo por amistad y por conocer de cerca la propuesta de la firma española", aseguran.

Victoria no tiene exactamente una agencia que lleve su imagen y su calendario. Tiene familiares y amigos que le aconsejan, a veces no muy bien, y como experiencia sólo cuenta con sus encuentros con la prensa de a pie, pero "hace las cosas porque quiere, no por interés", dice alguien de su entorno.

El reportaje de Elle lo ha hecho, según contó ella misma durante el vídeo que ha trascendido de la charla, porque quiere que la gente cambie la imagen equivocada que tiene de ella y la vea como es en realidad: una chica joven, amante de Andalucía y el flamenco, con inquietudes y una profunda creencia en Dios.