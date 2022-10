El amarillo y el 13

Hoy comenzaré contándoles una anécdota que me ocurrió hace ya muchos años. Debido a la amistad que tengo con el que por entonces era copropietario de una de las golondrinas que daba paseos por la bahía, cada vez que estaba interesado en fotografiar a buques fondeados me embarcaba con él. Un día que llevaba puesto un jersey amarillo, mi amigo no me dejó embarcarme aludiendo a que ese color traía mala suerte.

Aquella situación que se solventó dejando el jersey en tierra, me sirve para comentarles algunas curiosidades sobre las supersticiones que rodean al mundo de los barcos; un tema que ya he tratado en otras ocasiones.

Aprovechando la anécdota de color amarillo a la que añadiré la que hace referencia al número trece, hoy les reseñaré varias singularidades con las que navega un buque de crucero que hace unos días visitó el puerto malagueño.

Integrado en una serie de seis gemelos que conforman la denominada Clase Concordia, el nombre de esta saga se debe al desafortunado Costa Concordia, el Costa Pacífica, nuestro protagonista de hoy, fue construido entre 2008 y 2009 en los astilleros italianos Fincantieri. Con 289 metros y una capacidad máxima para 3.617 pasajeros alojados en 1.507 camarotes, este buque que hasta la fecha ha realizado 32 escalas en Málaga, navega luciendo los colores de Costa Cruceros, una centenaria compañía que muestra el color amarillo en las chimeneas de todos sus barcos. Frente a este desplante a la superstición del amarillo, una curiosidad que también es visible en elementos como su gran tobogán acuático, les diré que el número 13 sí que constituye una cifra tabú a bordo del Costa Pacifica.

Compartiendo la misma decisión que otras compañías de cruceros, en este barco la cubierta número 13 no existe, aunque realmente sí que dispone de trece cubiertas para el pasaje; un problema que se solventa obviando esta y pasando de la doce a la catorce. Ante esta triquiñuela que evita que algún pasajero supersticioso se sienta mal, les diré además que este barco a ambas bandas lleva trece botes salvavidas. Una última cosa, este buque realizó su primera escala malagueña el viernes 13 de septiembre de 2013; una fecha muy de supersticiosos.