'La que se avecina', qué pereza

Hay series que generan una opinión casi unánime. Que gustan a espectadores de diferentes edades. Que logran datos de audiencia muy respetables. Que baten récords de episodios, temporadas y reposiciones. Que se convierten en un tema de conversación sin apenas debate entre los grupos de amigos. Pero hay quienes vamos a contracorriente y lo que nos generan estas ficciones es aburrimiento y pereza. Y eso es lo que nos pasa algunos con La que se avecina. Se trata de una de las comedias más exitosas de nuestro país junto a su antecesora La que se avecina y no hay que negar sus logros. Pero su humor absurdo y repetitivo resulta cansino. Tan cansino que cuando se anuncia un posible final, la alegría es inmensa.

Incluso a algunos seguidores de la serie les parece bien que llegue su fin. Tan solo hay que ver las reacciones a la última temporada emitida en Telecinco. Fueron muchos los fans que en redes sociales aseguraron que esta serie ya no es lo que era. Que las tramas ya eran demasiado repetitivas. Que los personajes perdían fuerza. Personajes que en algunos casos lo que transmiten es rechazo. Algunos como Amador o Antonio Recio resultan extremadamente cansinos. Lo de los Cuquis ya es excesivo. Tanto pavo y tanto pijerío junto produce más nervios que risas. Tan al extremo se han llevado las tramas y los chistes que hacen en esta serie, que si ya era complicado reírse, ahora lo es más todavía. Gracias a su trayectoria se ha comparado mucho a esta ficción española con otras internacionales como Modern Family o Big Bang. Es cierto que si lo comparamos en nuestro país el éxito es similar. Pero las otras dos no dan tanta pereza. Aunque claro, aquí a la mínima nos gusta darnos golpecitos en el pecho y establecer comparaciones que no tienen mucho sentido.

Esta misma semana Alberto Caballero, creador de la serie, ha lanzado una pregunta a través de Twitter a sus seguidores. "¿Qué haríais con LQSA a partir de la mudanza de plató del capítulo 170?". Y ha dado tres opciones. La primera reproducir Montepinar, la segunda mudarles a otro edificio, y la tercera spin offs varios. Pero ha faltado una cuarta opción, la opción de echar la llave para siempre a la comunidad de vecinos. Algo que quizá tendrían que haber hecho cuando finalizó Aquí no hay quien viva. Porque en todos estos años, por mucho que se haya intentado, no ha habido personajes como los que Fernando Tejero, Luis Merlo, Mariví Bilbao, María Adánez o Laura Pamplona interpretaron en su momento.