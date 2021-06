El barco fantasma

Hace unos días, unos remeros que navegaba por la bahía publicaban en redes sociales la foto del buque Blue Ocean A. Fondeado a la espera de entrar en el puerto, estos deportistas lo calificaban como un barco fantasma; una denominación muy acertada frente a la visión de su aspecto general. Plagado de manchas de óxido y con algunas que otra abolladura, curiosamente la superestructura donde están situados puente de mando y la habilitación no mostraba esta suciedad, nuestro protagonista de hoy, un barco de ganado que realizaba su tercera visita malagueña, no es el primero que a los ojos de personas no demasiado acostumbradas a ver barcos podría atender a la muy literaria o cinematográfica calificación de barco fantasma.

Con el recuerdo de las largas estancias de los buques Tralmeyster Mogutov o Repubblica di Roma, ambos muy deteriorados, uno por años de abandono y otro por haber sufrido un gran incendio, la visión de barcos despintados y cargados de óxido no constituye una rareza en el día a día del tráfico marítimo internacional. Teniendo en cuenta que esta circunstancia puede aludir a muy diferentes motivos, en determinados buques, la estética queda en un segundo plano frente a las opciones de trabajo; un hecho que muy bien podría explicar el fantasmagórico aspecto exterior del Blue Ocean A.

Construido en 1992 en los astilleros hamburgueses JJ Sietas, este buque iniciaba su biografía como portacontenedores con el nombre Jupiter bajo bandera alemana. Tras ser rebautizado cuatro veces hasta 2012, un año más tarde, este barco de 116 metros de eslora era reconvertido en un livestock carrier; un buque para el transporte de ganado que abanderado en Bolivia comenzaba a navegar renombrado como Blue Ocean. Después de lucir dos pabellones más y tras dos nuevos cambios de nombre, desde 2018, este barco opera para una naviera siria como Blue Ocean A navegando bajo la exótica bandera de Palau.

Un buque establo procedente del puerto iraquí de Um Kasar que, tras cargar alimento para ganado en el muelle número seis, salía con destino a Gibraltar. Un barco calificado por los remeros malagueños como fantasmagórico que en sus dos anteriores escalas llegó mucho más limpio.