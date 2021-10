La brecha digital es todas las brechas

La madre de todas las brechas sociales es la digital. El grado de habilidad y competencia de una persona para manejarse en internet, el ordenador y el móvil para su trabajo o su vida diaria marca la eficacia y la eficiencia con la que se bandea en la vida: las gestiones bancarias, la firma de documentos, la productividad en el uso del tiempo y de los recursos a su alcance, la limitación de la incertidumbre que proviene de un sistema operativo sospechoso de caduco o de una conexión incierta a una reunión de trabajo on line, o la insondable angustia ante los timos constantes en la red en la que buceamos como atunes en almadraba. Rasgos de desarrollo que conforman el sino de los tiempos que corren, con un dinamismo estresante. Todo un estado de cosas que, a la postre, será viejo de manera prematura, como las aguas de Heráclito: nadie se baña dos veces en las mismas. Y ese curso de corrientes nuevas y cambios precipitados segmenta entre quienes están en el lado brillante o, fatalmente, en el lado oscuro. En la monumental canción Bight side of the road del monumental cantante irlandés Van Morrison se dice de forma iniciática, a pesar de que cuando se compuso no existía ni el e-mail, lo siguiente: "En esta vida que vivimos, baby, a veces, a veces no sabemos por qué el tiempo parece correr tan rápido como el guiño de un ojo".

La brecha digital -brecha informática, dicho de forma naif- distingue entre quienes están habituados al nuevo entorno y quienes se quedan atrás y fuera; tiene mucho que ver con la edad. Los viejos predigitales pierden la carrera de la cotidianidad frente a los así llamados millennials. Esos nuevos novísimos, cuyos pulgares mutan de la mano de la perpetua pantalla inteligente: usted no usa los mismos dedos que sus hijos al escribir Whatsapp. La brecha metafísica -por encima de lo físico- establece clases entre quienes han accedido de forma natural o, al contrario, tarde al teclado o el smartphone como su forma de relación como consumidores, o como ciudadanos ante la burocracia, o como empleados que están en la pomada o bien se van quedando en flagrante fuera de juego. Aunque no debemos perder de vista en este análisis que quienes ostentan el poder en su negocio o negociado pueden permitirse el lujo de ignorar el último grito -la actualización- de tal vorágine, porque alguien lo hará por ellos. Leonardo da Vinci, el científico en su torre de marfil o el valido de turno de un rey sustentaban la modernidad -o sea, el cambio radical- de sus jefes, mecenas o políticos gobernantes; todos ellos, cada uno en su forma, desavisados de la técnica cambiante. Que inventen ellos. Ande yo caliente y ríase la gente, dijo Góngora. La tecnología siempre ha imperado, pero nunca de forma tan acelerada y, para algunos, devastadora. ¿Qué objetar a ello, sin caer en el patetismo? ¿No ha sido históricamente así, bien mirado?

Cabe hacer crítica sobre la inmensa facilidad del cosmos infinito disponible a tiro de bolsillo. Sobre cuánto pierde la gente de a pie en derechos e intimidad y, por lo mismo, gana Silicon Valley y el comucapitalismo chino. Cabe preguntarse cuántos empleados públicos o privados devienen inútiles, si los robots pagarán seguros sociales y los empleados menos cualificados deberán ser subsidiados y, en el mejor de los casos, llevar una vida digna ajenos al tripalium, madre etimológica de la voz trabajo (el tripalium era un instrumento de tortura). Las brechas económicas, o sea, sociales, se catalizan en este primer cuarto del XXI en el horno del desarrollo tecnológico, que, si bien crea igualdad, también descarna todas las brechas de edad, de educación y de acceso al bienestar. Estamos en los hombros de gigantes, dijo Newton sobre el progreso científico. ¿Quiénes son esos gigantes hoy? ¿A quién sirven?