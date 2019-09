El cáncer de pulmón desde todas sus vertientes

Barcelona acogió el evento internacional más importante para abordar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. Se trata del Congreso de la IASLC WCLC 2019 (World Conference on Lung Cancer of the International Association for the Study of Lung Cancer). Con más de 7.600 personas inscritas se trata de un evento que acoge a diferentes especialistas para abordar la enfermedad desde todas sus vertientes; desde especialidades como oncología médica, radioterápica, cirugía, neumología, biología, enfermería y también desde el punto de vista de los pacientes. Es decir, aquellos que intentan investigar y tratar a los pacientes con cáncer de pulmón.

Una de las investigaciones con mayor repercusión fue la presentada por el Dr. Mariano Provencio, Presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GEPC). Se trata de NADIM, un estudio que ha logrado reducir el cáncer de pulmón en más del 80% de los pacientes. "Hemos presentado los resultados con supervivencia actualizados a 18 meses de un ensayo clínico que utiliza quimio e inmunoterapia en pacientes con enfermedad localmente avanzada. Proporciona una tasa de respuesta completa o más del 80 % de los pacientes. Además hemos presentado datos de supervivencia actualizada que son cerca del 90 % de los pacientes vivos a dos años", afirma Provencio.

Se trata de un estudio seminal, el primero en el mundo, pues esta combinación no se utilizaba antes en estos pacientes porque el tratamiento convencional es quimioterapia. "Esta combinación añade mucha mejor tasa de respuesta y más supervivencia que la que tenemos con controles históricos", añade el Dr. Provencio. "Estamos realizando un segundo estudio comparando la quimioterapia convencional frente a este tipo de tratamiento de quimio e inmunoterapia con Nivolumab y veremos qué sale de este estudio comparativo. De entrada el estudio no comparativo muestra muchos mejores resultados que lo previo", añade.

Otro de los temas que centró el congreso fue el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres. La doctora Enriqueta Felip, Jefa de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Vall d'Hebrón y Copresidenta de este congreso, abordó este asunto en una de las sesiones plenarias. Tal y como apuntó la especialista en estos momentos el cáncer de pulmón en mujeres representa globalmente en el mundo la segunda causa de muerte por cáncer, pero hay en muchos países que es la primera. "Realmente está muy asociado con el hábito tabáquico. Y por lo tanto hay que insistir otra vez en que es una epidemia en fumadores, por tanto la prevención es fundamental, pero también tenemos que investigar en cáncer de pulmón en no fumadores, sobre todo mujeres y también en hombres porque representa en mujeres el 40 % de todos los cánceres de pulmón", concluye la experta.

Así, el GEPC reivindicó una mayor presión contra el tabaco tras analizar 6.600 casos de cáncer de pulmón en España. Este tóxico fue el factor de riesgo presente en el momento del diagnóstico en el 86% de los pacientes estudiados en el primer registro de tumores torácicos. Es lo que hay. Seguro.