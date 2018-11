¿Cuánto debe contribuir el Reino Unido a la UE?

Si el Parlamento del Reinio Unido aprueba los próximos días el acuerdo al que ha llegado su Gobierno con la UE, la Hacienda británica dejará de contribuir, como miembro, al presupuesto comunitario en el futuro, en una fecha todavía pendiente de fijar con precisión, pero que llegará más allá del mes de marzo del próximo año, cuando la salida del Reino Unido comience a hacerse efectiva.

Uno de los principios inspiradores de la UE ha sido la contribución neta positiva de los países más ricos a las arcas comunitarias, para que pudieran llevarse a cabo diversas políticas de ayuda que beneficiasen a los países menos ricos. Las infraestructuras y el sector agrario -por nombrar las más relevantes- se han beneficiado extraordinariamente en estos países con menos recursos.

Creemos que ha habido buena voluntad de ayuda a los territorios que partían de una situación inicial de desventaja, aunque también es cierto que se abrigaba la esperanza de que, ayudando a los menos ricos, los más ricos también prosperarían. Durante muchos años, España fue el principal receptor de esos fondos comunitarios. Pero cuanto más ricos hemos sido, más coches de lujo alemanes hemos comprado.

¿Qué ocurrirá con la aportación del Reino Unido a la UE? Como es la primera ocasión en la que un miembro abandona el club no resulta fácil realizar cálculos, porque estos estarán sometidos a unas condiciones iniciales que no están todavía definidas. No aparecen en las casi 600 páginas del documento del Brexit aprobado. Tampoco en un documento titulado Outline of the Political Declaration en donde se recogen las condiciones -muy generales y poco concretas- de la futura relación UE-RU en aspectos estratégicos, que van desde el establecimiento de un área de libre comercio en bienes y servicios, con una especial mención de los servicios financieros, aspectos relacionados con los datos digitales, la propiedad intelectual, etcétera.

Un punto clave entre todas las condiciones que se definan para la futura relación se refiere al establecimiento de libre comercio entre las dos zonas. Tenemos la referencia de Noruega en su acuerdo con la UE. El país nórdico transfiere anualmente unos 830 millones de euros a la UE, a cambio de la desaparición de aranceles. En términos relativos, esto representa el 0,22% del PIB noruego.

Actualmente, el Reino Unido transfiere recursos netos a la UE por valor de 7.600 millones de euros, que representan el 0,31% del PIB británico. Aplicando la misma lógica que a Noruega, transferirá unos 5.800 millones, el 0,23% del PIB. Esto es, el Reino Unido transferiría un 25% menos de recursos que en la actualidad. Sin embargo, se beneficiaría extraordinariamente del acceso al bloque económico mayor del mundo, la UE.

Creemos, en consecuencia, que el cheque que el Reino Unido debería enviar cada año a la hacienda de la UE tendría que ser mayor. No sólo por el motivo indicado, sino porque sirviendo de ejemplo a otros países, saldría barato abandonar la UE.

Por lo demás, la supuesta mayor independencia de su parlamento y la elaboración de leyes propias será más formal que efectiva, al verse obligado a adaptarse a las normas que rijan en la UE, un mercado mucho mayor del que no podrá alejarse.