Llegado el décimo día y último día de este maratoniano Festiva de Málagal empiezan a agolparse los recuerdos. Y haciendo un flashback, volviendo a los nervios del principio, en aquel tan lejano jueves 3 de junio, se nos viene a la mente, cómo no, Petra Martínez, una de las homenajeadas más inclasificables que ha tenido el certamen.

Su discurso de agradecimiento no dejó indiferente a nadie. Desde luego que no estaba preparado, no podía estarlo. Durante la temporada 2014/2015 junto a su marido Juan Margallo representó la función ¡Chimpón! Panfleto Post Mortem en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, en Lavapiés. Pues bien, lo mejor comenzaba al final, después de que el público ovacionara a la pareja, y los dos actores, sentados frente al respetable, se dispusieran a entablar una entrañable tertulia con los asistentes. Como si estuviesen invitados al salón de casa.

Algo parecido ocurrió cuando Petra subió al escenario del Cervantes y empezó a explicar que lo de ser actriz estaba muy bien, pero que sería la repera si sólo tuvieses que ir los días que te apeteciese, y los que no, te pudieses quedar durmiendo después de que el despertador sonara a las seis de la mañana. O que las fotos para los festivales y photocall se pudiesen resolver introduciendo la cabeza en cartones con los vestuarios ya fotografiados.

Instantes como el de Petra compartieron surrealismo con los protagonizados por Gonzalo García Pelayo en la presentación de El año de las 7 películas. Prometió que de aquí a abril rodará los 7 largos, con sus correspondientes 7 making of, más un making of global de todo; en total, 15 películas. Con el denominador común de que el tono de todas ellas será presidido por el apellido del presentador del acto: será un rodaje muy alegre.