Este viernes tiene lugar en el Teatro Echegaray el estreno del documental La memoria del cine: una película sobre Fernando Méndez-Leite. Habrá más de treinta actividades más en la agenda del Festival, pero el día que la web hizo pública su agenda, es la proyección sobre la que tracé mi círculo rojo.

Méndez-Leite es miembro del comité de dirección del Festival de Málaga (que no del de selección de películas; no está de más matizarlo para los suspicaces). Entra dentro de lo normal que sus compañeros Moisés Salama, director del largometraje que estamos deseando ver, y Miguel Ángel Oeste, que ha colaborado en el guion, hayan querido realizar este trabajo, y que el marco adecuado para presentarlo sea el templo de los doc0umentales del festival malagueño, el Teatro Echegaray.

Desde los tiempos de La noche del cine español (1984-1986) comencé a emplear la socorrida expresión "yo de mayor quiero ser como Fernando Méndez-Leite". Por supuesto que me hice mayor, perdí el pelo y no lo logré. Pero sí he conseguido algo hermoso. Ganarme su respeto y su amistad. Contra el azar no se puede combatir. Uno no elige dónde nace ni en qué entorno. A partir de ahí tiene derecho a soñar.

A mí Fernando Méndez-Leite me ayudó mucho a creer que mis grandes pasiones, la televisión (pública) y el cine (español) podían ser indestructibles. Aunque después comprobé cómo la parrilla de La 2 de aquellos años 80 de La noche del cine español… y la de hoy mismo ¡es idéntica! Hoy andan tan escasos de contenidos que programan Fortunata y Jacinta y Los gozos y las sombras en 'prime time'. Que al frente de la Academia esté el hombre que más sabe de cine español es justicia poética. Enhorabuena, Fernando.