La doncella olvidada

Las obras que se están realizando en el aparcamiento de la Autoridad Portuaria, me sirven de excusa para volver a hablarles de un pequeño elemento decorativo; una fuente rematada con una escultura de mujer que, a pesar de estar muy visible, parece que desde hace años carece de interés para los responsables del puerto. Apodada por gran parte de la comunidad portuaria como La Sirenita, aunque también se la conoce como La Doncella del Puerto, esta fuente durante décadas presidió el salón principal de la estación marítima que existía en al muelle tres. Tras ser demolido aquel edificio, una pequeña zona verde exterior albergó a esta fuente junto con otras dos; un bucólico espacio junto al caserón de la Autoridad Portuaria que desapareció en 2007. Mantenida la doncella en aquella ubicación decorando la esquina oeste del aparcamiento portuario, un nulo mantenimiento comenzó a hacerse patente en esta escultura; una figura de carácter industrial de la que se desconoce su autoría y el año en la que fue fabricada.

Mostrando a fecha de hoy unos muy serios desperfectos, la doncella del puerto, sin nariz, con la mano diestra mutilada, importantes daños en su hombro y pecho derechos, varios dedos de sus pies ausentes y significativos desconchones en sus rodillas, espera para ver cuál será su futuro encerrada dentro del espacio acotado donde se trabaja para la reestructuración del nuevo aparcamiento portuario.

Y aunque la fuente con la imagen de la lánguida doncella muy probablemente no tenga demasiado valor artístico, nada más por los muchos años, las décadas que lleva presente en el puerto, tal vez sería bueno tomársela un poco en serio y acometer sobre ella una restauración en toda regla.Manteniendo su actual ubicación, posicionada junto a un aparcamiento que tendrá marquesinas fotovoltaicas y palmeras o en cualquier otro sitio, La Sirenita, o si lo prefieren La Doncella del Puerto, merecería tener, sin duda alguna, una segunda oportunidad. Un elemento que formando parte del patrimonio histórico del puerto de Málaga no debería perderse; una fuente que, con chorrito de agua o no, debería retomar la integridad, por no decir la dignidad, que lució hace muchos años.