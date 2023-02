Los bancos centrales están contagiados por la fiebre del oro. En el cuarto trimestre de 2022 los bancos centrales compraron 417 toneladas de oro, un 300% más que en el mismo trimestre de 2021. Una demanda colosal de oro qué alcanzó 4.741 toneladas durante el año 2022. Una demanda 12 veces superior a la del año 2011. ¿Qué está pasando y a qué es debida tan insólita demanda de oro?

El oro es un refugio de valor en tiempos de crisis. El mundo se enfrenta a una crisis sistémica, compleja e incierta, que acarreará cambios estructurales tanto en el sistema monetario y financiero como en el sistema económico mundial. El impacto de esta crisis está teniendo un alto coste de crecimiento y empleo, y una inflación estructural compleja e incierta en sus efectos y duración. Crisis que está causando más estragos en las economías avanzadas que en las emergentes. Lo cual está afectando de manera desigual al valor de las monedas, causando una gran volatilidad en los mercados de divisas y en el valor de las reservas de divisas de los bancos centrales. El 80% de las reservas de divisas de los bancos centrales a nivel global están nutridas por dólares. El dólar no se ha podido librar de esta volatilidad, habiendo sufrido fases de depreciación y repreciación en 2022. La incertidumbre sobre la evolución de Estados Unidos continúa. El riesgo de recesión en 2023 no ha desaparecido. La inflación sigue siendo muy alta y no está controlada, a pesar de las extraordinarias subidas de tipos de interés, que continuarán moderadamente en 2023. Lo cual introduce incertidumbre en el valor del dólar e incentivos para su sustitución por el oro, más estable en su cotización. El precio del oro se mantendrá durante 2023 en el entorno de 2.000 dólares la onza.

Dentro de las sanciones a Rusia el bloqueo de las reservas de divisas de Rusia es otro factor determinante de la propensión de los bancos centrales, del este y del sur, a sustituir el dólar y otras divisas por oro, como activo más seguro. Los bancos centrales de los países que mantienen relaciones comerciales y financieras con Rusia son los que más oro han comprado en 2022: Turquía, China e India.

Son las causas a corto plazo. Pero hay otra , más estructural: la paulatina desdolarización del sistema monetario internacional y la transición desde un sistema unipolar centrado en el dólar hacia un sistema multipolar centrado en las monedas de las grandes potencias emergentes. En los años 70 el dólar era el 80% de las reservas de divisas de los bancos centrales. Hoy el 60% el dólar y el 20% el euro.

El proceso de diversificación y desdolarización de las reservas de divisas lleva 50 años funcionando, aunque lentamente. A partir de la guerra de Ucrania y sus consecuencias se acelerará. Geopolíticamente el mundo avanza desde un sistema monopolar centrado en Estados Unidos hacia un sistema multipolar de varias grandes potencias. Es lógico qué a este sistema Geopolítico le corresponda un sistema monetario y financiero multipolar. Llevará tiempo, hoy por hoy no hay ninguna moneda que pueda sustituir al dólar. Pero llegará.