24 horas decisivas para España

Las próximas 24 horas van a ser decisivas para Europa y para España. Mañana se reúnen el Consejo Europeo (CE) y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Los asuntos a debatir en el Consejo Europeo son: el Fondo Europeo de Recuperación (Next Generation UE) y el veto de Hungría y Polonia, y el acuerdo o desacuerdo del Brexit. En el mismo día se reúne el Consejo de Gobierno del BCE que tendrá que decidir la estrategia de la política monetaria para 2021 a la luz de las previsiones macroeconómicas.

El debate sobre el fondo Next Generation UE todavía no ha concluido. Hungría y Polonia no aceptan la condicionalidad previa para acceder al fondo: el respeto a los principios del Estado de Derecho.

El retraso perjudicará la recuperación de la mayor crisis de las últimas décadas. España, sin los 140.000 millones de euros que le corresponden, podría tardar más de una década en recuperarse. Ante la falta de acuerdo Bruselas amenaza con crear un fondo alternativo de 750000 millones de euros con el aval de los 25 socios europeos. Polonia y Hungría quedarían excluidos.

A tan solo unos días de que finalice el período transitorio del Brexit el 31 de diciembre, todavía no existe un acuerdo sobre las relaciones comerciales y políticas del Reino Unido con la UE en el período post Brexit. Los temas pendientes se centran en la pesca, la igualdad en las condiciones de competencia y la gobernanza post Brexit. En el día de hoy está previsto que tengan una reunión de emergencia la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen y Boris Johnson con el objetivo de alcanzar un acuerdo de mínimos. La situación es angustiosa. Boris Johnson está atrapado entre la espada y la pared, ya que un desacuerdo dañaría gravemente a Reino Unido y un acuerdo que implique cesión de soberanía le costaría el puesto.

Mañana se reúne el Consejo de Gobierno del BCE. El objetivo es afianzar la recuperación y reducir las tensiones deflacionarias que todavía persisten en países como España. Para conseguir el objetivo de recuperación económica es necesario que se llegue a un acuerdo tanto en el Brexit como en el fondo Next Generation UE. El objetivo de estabilidad de precios es el más difícil de conseguir a la vista de que en países como España permanecen las tensiones deflacionarias, con una inflación negativa del -0,8%. Por otra parte, la persistente revalorización del Euro está siendo un obstáculo, ya que la revalorización de la moneda, vía abaratamiento de las importaciones, agrava la caída de precios. Los analistas esperan que el BCE acometa una nueva inyección de liquidez ampliando el programa PEPP en 500.000 millones de euros, hasta alcanzar los 1,85 billones de euros.También se espera qué renueve las líneas de financiación a la banca(TLTRO).

El BCE está agotando la munición, aunque sigue hablando de disponibilidad de nuevas herramientas. No obstante la soledad e impotencia del Banco Central Europeo está llegando a su límite. Esta vez con el acompañamiento de la política fiscal, tantas veces reclamada, y una creciente deuda ,qué puede llegar a ser insostenible.