Hoy me gustaría comenzar haciéndoles la pregunta ¿a qué huele el puerto de Málaga? Respondiendo con una imagen poética, el puerto malagueño olería a mar y salitre, unas cualidades olfativas que encajarían muy bien con las muchas y muy diferentes reseñas líricas que, a lo largo de la historia, escritores y poetas han plasmado en sus obras al reflejar el tópico de la Málaga marinera.

Pero, bajando de la nube inspirada por las musas y ya con los pies en la tierra, el puerto malacitano también olería a guano; una no muy conocida palabra que alude a la acumulación de los excrementos de las muchas aves marinas que habitan los muelles.

Fijadas las imágenes poéticas y las que no lo son tanto, el puerto de Málaga huele a otras muchas cosas; unos olores que tanto en el pasado como en la actualidad dibujan una amplia paleta de sensaciones olfativas donde predominan efluvios que en la mayoría de los casos no suelen ser agradables. Con el recuerdo del orujillo, que hace años despertó una verdadera batalla mediática en la que los muelles malacitanos salieron perdiendo, en julio de 2018, el puerto volvió a ser protagonista por su olor. Un nauseabundo hedor, emitido durante no demasiado tiempo por un barco de transporte de ganado, impregnó la mucosa nasal de muchos malagueños; un hecho que se vio incrementado cuando todo el mundo comenzó a hablar sobre aquella tarde en la que el puerto inundó a Málaga de olor a establo.

Y si bien los olores, especialmente los no demasiado agradables, son algo consustancial con un lugar donde se mueven mercancías de todo tipo, a fecha de hoy, les diré a qué huele el puerto de Málaga.

Si entrar en disquisiciones, desde hace muy pocos días el puerto malagueño despide efluvios a madera quemada y espetos de sardina; unos aromas de chiringuito, o si lo prefieren de merendero de playa que sí se acercan a las imágenes poéticas de la mar y el salitre. Una nueva percepción olfativa qué en horarios de almuerzo y cena, seguramente servirá para tapar otros muchos olores; unos aromas portuarios que, procedentes de los muelles, recuerdan las muchas y muy diferentes mercancías que traen y llevan los muchos o pocos barcos que llegan al puerto de Málaga.