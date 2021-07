La lona azul

En julio de 2017, el muelle número nueve albergó al bulk carrier de bandera maltesa Manna que llegaba para cargar clinker. Debido al significativo carácter pulverulento de este material, aquel buque protegió algunas de sus estructuras exteriores con lonas y, como curiosidad, plastificó los dos radares que llevaba situados en su mástil.

Este curioso ejemplo que pretendía proteger algunos elementos externos de aquel barco en cuestión, respondía a la forma con la que se ejecutaban estas operativas; unas cargas muy polvorientas que por motivos medioambientales quedaron suspendidas en diciembre de 2018. Retomada la exportación de clinker en julio de 2019, la solución frente a las nubes de polvo vino gracias a una cinta transportadora; una máquina semi automática que sustituyó a las cucharas que depositaban este material en las bodegas de los barcos.

Y aunque el problema de las excesivas emisiones de polvo en las operativas con clinker ha desaparecido de los muelles malacitanos, aun hay muchos buques que siguen protegiéndose. Con el recuerdo del buque maltes Freedom Line, que atracado en noviembre de 2020 en el muelle siete llevaba uno de sus botes salvavidas cubierto por una vistosa lona multicolor, hoy les contaré una curiosidad ocurrida hace unos días en aguas malacitanas.

Procedente de Gijón y con destino a la localidad de Abidjan en Costa de Marfil, el muelle número siete recibía al buque Yasa Unsal Sunar. Abanderado en las Islas Marshall, este bulk carrier de 189 metros de eslora construido en Japón en 2007 atracaba para cumplimentar una significativa carga de Clinker.

Cubiertos con una lona plástica azul los botes salvavidas así como algunas estructuras de las grúas del barco y determinados elementos situados en la cubierta, el Yasa Unsal Sunar también tapó todo el frontal de su puente de mando; un hecho muy singular no demasiado frecuente de ver. Y si bien las operativas de clinker ya no generan aparatosas nubes de polvo en los muelles malacitanos, a bordo del Yasa Unsal Sunar no quisieron ensuciarse nada más que lo justo. Una decisión que nos permitió ver la extraña imagen de un puente de mando protegido por una vistosa lona de un intenso color azul.