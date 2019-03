Una conspicua periodista sugirió ayer en una tertulia que el Congreso podría cobrar entrada al personal que desee asistir al espectáculo de militares ultramontanos de alto rango, policías, toreros, hijos de, periodistas, el padre de una niña asesinada, tocados por ETA y hasta un astronauta, el único que podría confirmar que los demás diputados a veces están en la luna.

Es la impresión que está dando el PSOE, que pretendía agotar la legislatura y se quedó a dos velas tras naufragar sus Presupuestos por culpa de dos de sus socios para sacar adelante la inédita moción de censura capaz de tumbar a un Gobierno. Las termitas que carcomieron el trono de Pedro Sánchez fueron el PDeCAT y ERC. La razón, su sed de independencia del Estado español. Pues bien, el líder socialista adelantó ayer algunas de las promesas estrella de su programa electoral. Vendrán más, pero empezamos bien. Ni una sola de las 110 medidas esbozadas (entre un mar de banderas nacionales) hace mención alguna al gran desafío al que se enfrentará el futuro Gobierno, salvo la pacata alusión a una "España de las autonomías fortalecida".

El que tiene claro qué hacer con el independentismo es Pablo Casado, dispuesto a aplicar un 155 "duro" en su primer Consejo de Ministros. Lo tiene todo tan claro el líder del PP que se ha puesto estupendo y le ha dado la cartera de Exteriores a Albert Rivera tras su incierta oferta de pacto a los populares y su incierto veto a los socialistas.

¿Incierto pacto, incierto veto?

Blanco y en botella: "Ciudadanos no va a estar ni va a apoyar ningún Gobierno en el que esté presente la amenaza de corrupción de Bárcenas o Barberá. Si alguien me pregunta si haré presidente a Rajoy la respuesta es no". (Rivera, 27-6-2017). Tela. De bandera.

No se sabe cómo le saldrá a Cs la jugada de dar puerta al PSOE y mantenerla entornada para Vox. Lo que está claro es que los socialistas se han complicado su futuro como depositarios del voto útil de la izquierda al adelantar que desean pactar con Cs mejor que con independentistas y, por ende, con Unidas Podemos. Pedro Duque ya tiene tarea con José Luis Ábalos antes de que empiece el espectáculo y rujan nuestros variopintos leones.