En la madriguera manda mi mujer. El 8-M y durante todo el año. Tal vez me tilden de micro a macro machista. Desconozco la forma correcta de referirme a mi señora desde la perspectiva de género y las culterías del lenguaje igualitario. Mi señora ejerce un liderazgo ejemplar en la madriguera neotiesa. Con las primeras señales de alarma del bicho, cuando tocaba arrebato de acopio, se mantuvo firme a pie de despensa negándose a que entrara una sola lata más. Defendió su sentido común hasta agotar el último rollo de papel higiénico. De guantes de látex y otras profilaxis que escasean también obró con mesura. Como tantos incautos nos hemos quedado con las mascarillas a verlas venir. Pero, la paisana tiene recursos creativos increíbles. Una inteligencia práctica y sensata. Mi santa ha inventado "la mascaferilla" que no es otro ingenio que el recicle de un filtro de café en mascarilla sanitaria. Una barrera psicológica protectora ante la miasma para los safaris al supermercado. Ahí estaba ella pensativa con la caja de 100 filtros de café made in Holanda en la mano. Sacó una muestra , la desplegó y se la embozó. Con un par de puntadas de hilo la mascaferilla le da un aire de Dart Vader albino. Estoy seguro de que la mascaferilla va a hacer furor. Solo falta que ahora requisen o decomisen los filtros de café para la confección de mascaferillas. Cuando se popularice el invento mi esposa no va a pedir derechos de autoría intelectual, su idea es copyleft, exige libertad para distribuir y difundir su obra. Su mascaferilla, como su ánimo es indomable.