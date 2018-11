Dos mujeres conflictivas

Dolores Delgado ha puesto en entredicho la credibilidad de Sánchez y de su Gobierno; Cospedal ha pegado en la línea de flotación de la credibilidad de un Casado que prometía acabar con las malas prácticas en el PP. Al no renunciar a su escaño, da pie a que arrecien las críticas de que el popular no toma medidas por el apoyo que le prestó Cospedal.

Sánchez y Casado no han encontrado fuerzas para desprenderse de sus respectivas colaboradoras, que han dado prioridad a sus intereses. Cospedal echa por tierra la estrategia del PP, con un secretario general que no se atreve a confirmar o desmentir si se le ha pedido a la ex número dos del PP que abandone su escaño o al menos la presidencia de la comisión de Exteriores. El empeño de Teo García en compararla con la ministra de Justicia no es de recibo. Ya sabe la prensa lo que debe preguntar a Sánchez sobre la situación de Delgado; lo mínimo que se puede pedir al lugartenientes de Casado es que responda lo que se le pregunta a él. Que tampoco es tan difícil... Irse por los cerros de Úbeda es una falta de respeto a quienes realizan su trabajo. No se le ha pedido a Cospedal la renuncia al escaño porque cree el PP que no ha cometido delito. ¿No lo ha confesado Teo García por temor a que no gustara esa respuesta? ¿O porque él mismo es consciente de que Casado está muy "tocado" por su tibieza?

Lo mismo podría aplicarse a Sánchez: mengua su credibilidad cada día que mantiene a la ministra de Justicia. Las asociaciones judiciales y de fiscales han hecho un llamamiento a la huelga para protestar por sus retribuciones. Difícilmente las progresistas se hubieran sumado a esa convocatoria si no fuera ella la ministra. Los comentarios a Villarejo y Garzón sobre sus compañeros y sobre la red de prostitución que pretendía crear el ex comisario han provocado un rechazo generalizado de los profesionales a su ministra. Que anden con ojo Sánchez y Casado: dos mujeres de carácter están poniendo de manifiesto sus debilidades.