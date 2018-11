Una nueva descortesía

El lunes 15 de enero llegaba al puerto el destructor de la marina real inglesa Duncan. Atracado en el muelle de levante y abriendo la nómina de los guerreros que visitaban Málaga en 2018, el Duncan entraba para cumplimentar una operativa de repostaje barco a barco; una maniobra que lo convertía en el primer buque militar de la historia del puerto que tomaba combustible de esta manera.

Una vez amarrado, el consignatario, tras gestionar sus tareas a bordo, informaba al barco que no había puesto la bandera española de cortesía. Obviando el comentario y sin izar el pabellón, la Comandancia Naval, atenta a esta circunstancia, reiteraba el aviso aludiendo a unas buenas maneras que, sin existir una expresa obligación, cumplen todos los barcos que visitan aguas españolas.

Haciendo caso omiso de esta segunda recomendación, a bordo del Duncan se celebró una recepción la tarde de su llegada; una fiesta con muchos asistentes, algún que otro político y numerosos miembros de la colonia británica en Málaga. Invitado al evento, nada más subir al barco, un oficial del buque me dio la bienvenida antes de presentarme a la comandante del Duncan, una señora que me saludó chapurreando la lengua de Cervantes. Hechas las presentaciones, muy cortésmente y siempre atento a que no me faltara una bebida o que no se me escapara un canapé, el oficial que me había tocado, sin separarse ni un instante de mí, me presentó al capellán, al doctor y a uno de los responsable de la seguridad del Duncan, un corrillo de conversación en el que tuve que aplicar mi mejor inglés para que estos marinos hicieran por entenderme.

Finalizada la fiesta, el Duncan, que llegaba antes de tomar el mando de una agrupación de la OTAN, tras repostar combustible, dejaba el puerto el 18 de enero sin haber querido izar la bandera española. Dicho esto, les comentaré que hace unos días llegó a Málaga el buque de la marina real inglesa Echo para realizar una escala de descanso. Atracado primero en el muelle dos y luego en el siete, este barco, siguiendo la descortés tradición de los buques de guerra ingleses no quiso enarbolar la bandera de nuestro país. Y yo me pregunto ¿Qué habría pensado sobre esto don Blas?