¡Qué pena, Frank!

Hace unos días Frank Blanco anunció que en septiembre dejará Zapeando. El presentador lleva seis años al frente del programa que ha conseguido mantenerse en La Sexta en una de las franjas horarias más complicadas de la televisión. Al principio la mayoría no dábamos un duro por él. Pero Frank y su equipo supieron darle la vuelta al programa y ahí siguen. El empeño del presentador, la energía de sus colaboradores y el poner una mesa en el plató hicieron que la audiencia remontara y desde entonces Blanco y sus compañeros entran cada tarde en las casas de los espectadores para echar unas risas y lograr que algunos no duerman la siesta porque prefieren verles. Lo hacen a la misma hora que los de Sálvame y que los de Amar es para siempre, dos competidores muy fuertes a los que ha logrado hacer frente. Y ahora también en la misma franja que los de Todo es mentira. En los últimos días son varios los que han asegurado que Frank Blanco deja Zapeando porque el programa de Risto Mejide en Cuatro está empezando a hacerle frente. Pero esto no tiene sentido.

Zapeando ha logrado mantenerse pese a que le haya salido un competidor más directo que el resto. Frank Blanco ha explicado que lo que quiere es dedicar tiempo a otras cuestiones, entre ellas otros proyectos laborales, y que por eso se retira. Es lógico. Lo que ocurre es que nos extrañamos cuando alguien tiene éxito y decide marcharse. Y esto es algo de lo que muchos deberían aprender. La labor que ha hecho el hombre mayor de la sobremesa de La Sexta es de admirar. Ha sabido ocupar el hueco del exitoso Sé lo que hicisteis..., ha logrado formar un grupo de colaboradores que derrochan complicidad y ha sido capaz de compaginarlo con otros proyectos. Se ha implicado tanto que durante los veranos apenas tenía vacaciones. Como mucho se ha tomado de descanso una semana en la que le han sustituido sus compañeros de plató. Y ninguno ha logrado coger el ritmo que él tiene. Su éxito en este programa le ha valido entre otras cosas para presentar las Campanadas. Algo con lo que la cadena de Atresmedia le premió, demostrando lo contentos que están con él.

En La Sexta tenían que buscar sustituto. Fuera quien fuera nunca hubieran acertado. Porque Sé lo que hicisteis... no hubiera sido lo mismo sin Patricia Conde y Ángel Martín, El Hormiguero no sería lo mismo sin Pablo Motos, Gran Hermano no es lo mismo sin Mercedes Milá. Pero si Zapeando ya nunca será lo que es hoy, con Dani Mateo mucho menos. Menuda elección errónea.