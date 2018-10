Tecleo, y sigo tecleando, con la inocente esperanza de que usted lea, y siga leyendo. Sin embargo, este escenario transcurre en este infinitésimo rincón contaminado del Universo. ¿Existirá otra mota de polvo cósmica en la que sea usted quien escribe y yo quien le lea?

La posibilidad me abruma pero, reflexionemos fugazmente; si este Universo (como se empeña en parecer) fuera infinito, o no lo fuera pero existieran infinitos Universos, todas las posibilidades, por ínfimas que fueran, se materializarían en algún lugar del espacio. Con este (aparentemente trivial) argumento, nos topamos con el desasosiego. Si todo lo que puede ocurrir, ocurre, ello conlleva que todo lo que no viole las leyes físicas tiene que suceder obligatoriamente en algún momento, en algún lugar. ¿Significa esto que en algún punto remoto existe otro yo? Pero… ¡un momento! No, no se traduce en eso, ¡lo que significa es que existen infinitos yo! Una multitud innumerable de versiones de mí mismo proliferando por el Cosmos. Esto no tiene sentido… ¿o sí? Las matemáticas no engañan (o eso dicen), pero sus conclusiones sí confunden a nuestro sentido común más arraigado, mi órgano principal comienza a palpitar… Todo lo que nuestra fértil imaginación produzca y, además, sea consistente con las leyes de la Naturaleza, ocurre; por tanto, en algún sitio es usted quien escribe esto y yo quien, como nos preguntábamos al principio, le lee (o no). Según este marco, teórico pero plausible, se han desarrollado infinitos mundos como el nuestro, pero también diferentes al nuestro, así como ilimitados encuentros entre usted y yo, o entre usted y usted. ¿Quiere decir esto que podríamos encontrarnos con una versión de nosotros mismos en algún momento? Sólo sospecharlo genera escalofríos, mejor bajemos a tierra, al terreno de la ciencia. Si, como algún modelo cosmológico actual predice, usted tiene un yo en alguna galaxia, esta se encontrará, posiblemente, a 10 elevado a 10 elevado a 28 metros de aquí. Esta distancia es tan exagerada que lo más probable es que jamás vea a sus otras versiones, ya que sólo podemos alcanzar a ver la distancia que la luz ha recorrido en los 13.700 millones de años que tiene nuestro Universo, y que resulta ser aproximadamente del orden de 10 elevado a 26 metros (el Universo observable). Parece que los cálculos nos protegen de llevarnos un susto cósmico, evitando que podamos acceder a nuestros otros yo: pero que no nos podamos ver a nosotros mismos no significa que no existamos, no lo hace menos real. Estos lugares del Universo, o del Multiverso, como predicen algunas teorías, quizá nunca sean accesibles, pero la ciencia en general, y los cosmólogos en particular, se toman muy en serio la idea de los universos paralelos.

Si todo lo que puede ocurrir ocurre quizá en algún instante, en algún lugar, existan mundos sin gobiernos impregnados de corruptela… o quizá no.