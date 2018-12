Pablo Iglesias pide perdón a Mariló Montero por haber dicho que -de poder de Podemos- la azotaría hasta "hacerla sangrar". El larguirucho de las rastas llama "buena persona" a un diputado del Partido Popular y añade, en un alarde de generosidad, que lo va echar de menos. Errejón aboga por la bandera como baluarte español sin límite, en breve lo vemos en las Olimpiadas de abanderado. La de la Sexta (Secta pa mis amigos) se disculpa por su persecución de votantes de VOX en Marinaleda. Ha sido sin queriendo, muy antiguo esto. Solo me falta que uno de ellos crea en Dios y en el milagro de Lázaro, que todo está por ver...

El triunfo y vuelco político de VOX en Andalucía ha conseguido que todos se tiren y arrastren por los suelos. ¡Al suelo, todos al suelo! Coooo... ¡pum!

No ha sido Adolfo Suárez el que se ha quedado en pie ante la amenaza a la democracia, no. La 'izquierda' ha interpretado perfectamente cómo se ganan unas elecciones, porque ha sido un triunfo, y ahora les tiemblan las piernas de las generales. Un terremoto que mueve los escaños de la demagogia inútil, las rastas y hasta las coletas. Se rumorea por Madrid que en breve se corta el pelo y lo embadurna de fijador Patrico, acorde a su 'urba'. Porque supongo que ya han oído que no está de acuerdo con el chavismo y Venezuela, ¿no? Hablo de Pablo Iglesias, claro. De quién va a ser. ¿De quién se podría haber esperado una reflexión tan inteligente y sincera?

Sin armas ni tiros (como han intentado hacer creer, incluso creo que lo hubieran deseado) un partido político ha conseguido lo que en estos últimos años no ha conseguido nadie. Con 400.000 votos han tirado por los suelos los más altos postulados de unos fachas llamados 'podemitas' y unos 'socialistas anti Sánchez'.

Por los suelos, todos y todas. Por los suelos andan nuestros demócratas libertarios. La demagogia no ha triunfado y se arrastra como una cucaracha a la que nadie quiere pisar, porque suena chirriante a falta de escrúpulos y mancha los escaños de un líquido interno de cloacas inmundas.

¿Dónde están los valientes del 15 M? Quizá desahuciados y sin defensores, desilusionados, sin techo de verdad, sin líderes... y, por supuesto, pagando la hipoteca de Pablo.

Sólo quedan unos buenos miles de votos libres ante los que nadie puede hacer el papel de Gutiérrez Mellado, porque no se ha zarandeado a nadie y porque los disparos son de papel. Ante la evidencia del fracaso sólo queda una bajada de pantalones, y faldas, de unos políticos que han visto cómo sus electores se han cansado de esperar a que les arreglen sus problemas mientras aquellos a los que votaron ya han arreglado los suyos: así, en un pis pas de chapurreos en el congreso y cuatro firmas con los bancos.

Mientras el estilo Rufián sobrevolaba el Congreso, un partido se armaba hasta las trancas de votos -¿inútiles?- y unos ciudadanos pensaban y pensaban y pensaban. Cuando sus señorías sin señorío menos se lo esperaban en la poltrona de sus escaños, irrumpió en la democracia una vox enérgica: ¡Se sienten ya!!!!!!!!!!