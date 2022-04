El super yate Indio

Hace unos días, descubrí la más que curiosa diferencia que existe entre lo que es un super yate y un mega yate. Atendiendo a esta descripción de origen norteamericano, como no podía ser de otra forma, el super yate sería un barco privado de lujo que supera los 30 metros, mientras que el mega yate alcanzaría esta denominación con 60 metros de eslora. Y como la cosa no se podía quedar ahí, desde hace no demasiado tiempo, la industria de este tipo de barcos ha acuñado un nuevo término; un prefijo que, aludiendo a barcos de recreo privados de más de 100 metros, califica a estos como giga yates, una nueva vuelta de tuerca que con toda seguridad abrirá un camino a nuevas y futuras denominaciones.

Atendiendo a estos datos, y sin olvidar que existen otras múltiples listas que clasifican a estos buques bajo muchos y muy diversos parámetros; además de la longitud podríamos mencionar el precio de construcción, los dispositivos electrónicos que llevan a bordo, las obras de arte que lo decoran o las instalaciones y juguetes de que disponen, hoy les mencionaré algunos detalles del Kwikumat, un barco de recreo privado que desde hace unos días permanece atracado en las aguas malacitanas.

Calificado como super yate por tener 57,9 metros de eslora, este barco fue entregado por los astilleros alemanes Abeking & Rasmussen en 2003. Con casco de acero y superestructura de aluminio, el Kwikumat que puede albergar a 12 pasajeros en seis suites y está tripulado por 13 personas, presenta una decoración clásica; una atmósfera de otra época en la que destacan sus revestimientos de madera.

Atracado en esta ocasión en el muelle de Heredia, aunque en una anterior visita amarró en el muelle número dos, lo más destacado de este buque es su nombre; una denominación que alude al Creador Supremo de la tribu india Yuma que habitó el suroeste de los Estados Unidos. Un barco de recreo privado que, sin demasiadas excentricidades a la vista, sólo las propias, permítanme la ironía, de yate de 57 metros, navega con bandera panameña bajo la contraseña de una compañía naviera griega. Un interesante super yate que además muestra a proa una bandera con la imagen de un indio yuma y el nombre Kwikumat.