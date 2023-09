En un trabajo para la Revista de Estudios Empresariales, de la Universidad de Jaén, muestro cómo los tipos de interés afectan a los precios y las compraventas de vivienda, de manera que cuando estuvieron muy bajos, durante mucho tiempo, dieron lugar a una burbuja inmobiliaria, y en años recientes el Euríbor negativo ha aguantado el mercado en lo más duro del Covid-19 e inicio de la guerra.

Desde hace poco más de un año el Banco Central Europeo (BCE) sube el interés, y el tipo medio hipotecario en España pasa (tomo el mes de julio y redondeo) de 1,7% en 2020, a 2% en 2022, y 4,2% en 2023; veinte años atrás este tipo era de 3,5%, y hace treinta, se pagaba por una hipoteca el 14,2%. Está claro que la caída prolongada de los tipos llevó al boom inmobiliario en España, luego se hunde tras una burbuja de oferta y precios, y recientemente la vivienda aguanta en una situación incierta pero con bajísimos tipos de interés. En la misma revista, el doctor Juan José Torres Gutiérrez añade evidencia de que los efectos del tipo de interés sobre la vivienda no son inmediatos, y depende del período que tomemos y de los lugares. Es ahora, un año después del comienzo de las subidas de tipos, cuando la vivienda se resiente, se frenan claramente los precios, caen las viviendas iniciadas, y las compraventas.

Igual que con el mercado inmobiliario pasa con todas las actividades económicas que necesitan crédito, ya sea para financiar un automóvil, o la ampliación de un negocio, y nos preguntamos por la lógica de los bancos centrales subiendo tipos para frenar la subida de precios al consumo; sobre todo en España el daño es desproporcionado, pues al tener la inflación más baja de Europa nuestros tipos tendrían que ser más bajos. Con mi colaborador Beltrán Lamothe entramos virtualmente en la reunión de Jackson Hole, donde Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, pone el ejemplo del automóvil para decir que aunque los precios se equilibran, está obligado a dificultar la financiación con tipos más altos, bajar la demanda, y hacer caer los precios; el razonamiento de Christine Lagarde, presidenta del BCE, es el mismo. Resulta extraño este pensamiento tan simplista, que en el fondo busca reducir la demanda de cualquier consumo, a pesar de las consecuencias, y es escaso consuelo que los dos presidentes de los bancos centrales más poderosos del mundo no sean economistas, y que a veces parezcan pensar como la mayoría de la gente; Powell dice que su trabajo es “como navegar con las estrellas en una noche cubierta”, y Lagarde, que su empeño es ser “clara, flexible y humilde”. Sin embargo, el daño a la economía está hecho, y recuerda la perplejidad del conservador Winston Churchill, citando y aceptando a su pesar a Keynes, cuando ante las consecuencias sobre el crecimiento de la economía y el paro de una política fiscal austera y de crédito dura, advertía (ver D.E. Moggridge, The Return of Gold, Cambridge 1969) del “peligro de estos experimentos”. “Los mares de la historia –decía hace casi cien años– están llenos de famosos naufragios. La verdad es que si tuviera claro que hay un buen camino lo seguiría, pero me gustaría ver a las finanzas menos orgullosas y a la industria más contenta”.