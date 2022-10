Una vida maravillosa

La semana pasada tuvimos en la Facultad de Económicas de Málaga al gobernador del Banco de España, dentro de los actos que por el 50 aniversario de la joven Universidad organizan, con sus equipos, nuestros animosos Rector y Decano. Pablo Hernández de Cos fue claro y sincero ante el público variopinto de estudiantes, profesores, empresarios, jubilados, políticos, que dan vida a estas conferencias. De su intervención destaco dos ideas de interés; la primera que estamos en una situación de incertidumbre, derivada de la guerra, causa original de la subida de precios, elevación de tipos de interés, problemas presupuestarios, quebradero de cabeza para las empresas, y nubarrón para todos; el Banco de España vive al día con los datos, pues sus previsiones se ven alteradas por los acontecimientos, y si hace un año declaraba que no se iban a tocar los tipos de interés, hoy es incuestionable que subirán con fuerza. Reconoció los errores de previsión sobre la inflación -y para no cargarlo todo al Banco, diremos que una base de datos como la de The Economist a finales de mayo preveía el 4,5% para España en el año 2022, y hoy el 9-, lo que obliga a que la política económica tenga que ser adaptativa, que no es igual a improvisada. La otra idea importante es que España tiene fortalezas en crecimiento, empleo, y equilibrio social, pero no hay salida más que con una Europa positiva y unida, pues cuando una economía se resiente, acaba afectando a las demás. La lección principal de esta bien construida conferencia es el desconocimiento sobre la velocidad a que se propaga el fenómeno de la inflación, y la humildad con que, frente a algunos que creen saberlo todo, hay que analizar la economía.

Mientras hablaba el gobernador se anunciaban los premios Nobel de Economía, a Ben Bernanke, Douglas Diamon, y Philip Dybving, por sus trabajos sobre los bancos, que no son sólo transmisores de las políticas de liquidez y tipos de interés, sino capaces de agrupar los ahorros de millones de personas, con el compromiso de devolverlos en cualquier momento, y prestarlos a plazos muy largos, como en una hipoteca. Esta transformación que implica analizar bien el riesgo de crédito para que pueda devolverse, así como innovar en tecnología de medios de pago, es la razón de ser de los bancos, pero al mismo tiempo los vuelve extremadamente peligrosos como ocurrió en la Gran Crisis financiera-inmobiliaria de 2008. Hoy se va más allá del crédito, y la supervisión exige a la banca valorar el riesgo de cambio climático, responsabilidad social, y una buena gobernanza. Al mirar la extensa nota con la que el comité del Nobel justifica su decisión, por serendipia encuentro (página 5) que, como ejemplo de la fragilidad bancaria, mencionan la película de Frank Capra: It´s a Wonderful Life" (1946), donde las circunstancias del pánico de 1930 afectan a la estabilidad mental del protagonista George (James Stewart), a quien saca adelante la fe de Mary (Donna Reed). La película hay que verla siempre en blanco y negro, no coloreada por Amazon, y sentir las referencias veladas de Capra a la codicia en el sistema, que lleva a la quiebra, ruina, y depresión de las personas, pero sin que se pierda la esperanza, al encontrar siempre razones para seguir adelante.