Un viejo conocido

Hoy les contaré la biografía de un barco muy especial; un buque que comenzó su vida transportando carga rodada y que ahora, pese a sus muchos años de biografía, opera como un buque de crucero. Con una curiosa trayectoria malagueña, les diré que nuestro protagonista de hoy fue construido en los astilleros noruegos Kristiansand Mek Verksted A.S entre 1973 y 1974. Bautizado como Begonia bajo bandera de Antillas Holandesas, sus primeras navegaciones se realizaron entre Florida y diversas islas del Caribe. Vendido en 1984 para ser reconvertido en un buque de crucero, dos años más tarde, rebautizado como Explorer Starship, este pequeño barco de 124 metros se convertía en un buque de ultra lujo. Tras varias temporadas realizando exitosos viajes por Alaska, problemas económicos de su propietario lo dejaron parado hasta que en 1989 un nuevo armador se hizo cargo de él. Renombrado en 1990 como Song of Flower, este barco recuperó su esplendor y navegó por todo el mundo ofreciendo itinerarios que no realizaban los buques de crucero de aquellos años.

Con capacidad para 198 pasajeros y seis cubiertas accesibles, el Song of Flower se estrenaba en el puerto malacitano en agosto de 1995. Atracado en el muelle 3-A1 y consignado por M. Garvayo, su primera visita se prolongó durante siete horas dentro de un itinerario por el Mediterráneo.

Tras cumplimentar un total de 16 escalas con este nombre, en septiembre de 2003, amarrado en el muelle número dos el Song of Flower finalizaba su historia malagueña. Justo un año después, rebautizado como Le Diamant regresaba al puerto de Málaga. Bajo la contraseña de una compañía francesa y publicitado como un exclusivo buque de exploración, lo que ya había sido con su anterior nombre, este barco volvía a atracar en el muelle número dos.

Tras realizar 16 escalas, curiosamente las mismas que había ejecutado como Song of Flower, Le Diamant se despedía de las aguas malacitanas en junio de 2011.

Un interesante barco que desde 2012 navega con el nombre Ocean Diamond. Todo un veterano considerado como uno de los primeros barcos de exploración que operaron como tales dentro la flota crucerística internacional. Un viejo conocido de los muelles malagueños.