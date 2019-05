6 candidatos 6

De la Torre.- Es a la vez la gran fuerza y la gran debilidad de su candidatura. Es la gran fuerza porque ha sido un buen alcalde, con un sitio ya reservado en la historia de la ciudad, respetado y apreciado, que culminó una etapa de transformación sobre los cimientos establecidos por Pedro Aparicio, y que supo tener una mirada de luces largas más allá de los intereses partidistas. Y es la gran debilidad porque ha cometido el error de sentirse providencial y consiguientemente insustituible, frisando ya veinte años en el cargo (una cota que en Andalucía, con el precedente de Chaves, se ha considerado tradicionalmente un límite indecoroso) hasta perder fuelle con un último mandato tan pobre como su lista electoral. Ese será el dilema: votarle por su legado aunque hayan pasado años de sus mejores años, o votar cambio, aun creyendo que es aún el mejor candidato, siquiera por la convicción de que no se debe votar a quien ya suma veinte años en un cargo.

Dani Pérez.- ¿Quién es Dani Pérez?

Juan Cassá.- Ah, ése sí, ¡el coleta!

Es toda una ironía que esa coleta mantenida simbólicamente por Juan Cassá como gesto de autenticidad –cortarse la coleta hubiera sido ceder a los convencionalismos– se pueda convertir realmente en un lastre entre su electorado. Cassá tiene ideas, energía… Pero además tiene coleta.

Eduardo Zorrilla.- Se trata seguramente del candidato más elogiado por la prensa por su rigor, coherencia y cordialidad. Claro que eso no significa nada: el 90% de la prensa consideraba que Trump era un patán y ganó. No hay que confundir prensa y ciudadanía. Y además la prensa es buena contando lo que ya ha ocurrido, que es periodismo, no vaticinando lo que va a ocurrir, que es futurología. Ya esté en el bloque ganador o en el bloque perdedor –porque estas elecciones se resolverán por bloquismo– la presencia de Zorrilla hará mejor a su bloque. Y se ganará el sueldo, que no es poco. Le perjudicará que el votante no sepa distinguir quiénes son Adelante Málaga y quiénes Málaga Ahora.

Galindo.- Le beneficiará que el votante no sepa distinguir quiénes son Adelante Málaga y quiénes Málaga Ahora. Su gran argumento de campaña: ser la única candidatura netamente malagueña. En algún momento la izquierda, quizá por influencia de los nacionalismos, dejó de vender valores universales y comenzó a abusar del localismo.

Lara.- Ha propuesto un Museo de las Gestas en el Cuartel. Quizá esto sea lo único que se recuerde de él al final de la campaña. Eso sí, es suficiente para definir el programa de Vox en modo caricatura. Lo que se vote a Vox o lo que se deje de votar a Vox no será en ningún caso por Lara.

...Dani Pérez.- Ah, espera, sí, ¡el candidato del PSOE! Es obvio que la candidatura socialista apostaba no a candidato sino a marca, al alza tras la victoria en las generales de abril, cuando el PSOE sumó 93.000 votos por 53.000 del PP. Pero Dani Pérez ha crecido en la campaña hasta el cara a cara. Su discurso ha tenido una clave esencial: los barrios. La apuesta del alcalde por el centro como destino turístico le ha liberado un inmenso territorio, en lugares muy poblados y descuidados: Campanillas, Churriana, Carretera de Cádiz, Málaga Norte…

Dani Pérez, de hecho, habla de los barrios con la credibilidad de presentarse como uno de los suyos. No se ha desplazado al Centro, Málaga Este o Paseo Marítimo de Poniente, como suele suceder buscando mejores zonas residenciales, sino que ha permanecido en Miraflores de los Ángeles, no lejos de la casa de sus padres, junto al Camino de Suárez, con su pisito de emigrantes a la Cataluña de los setenta hasta ahorrar para la entrada y regresar. Nadie se convierte en alcalde por ser de barrio; pero esa fidelidad puede ser un factor de credibilidad para su campaña, y por eso él ha enfatizado ese valor. En una victoria ajustada a los puntos, nunca se sabe qué factores simbólicos pueden pesar en las urnas.