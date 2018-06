ATENCIÓN, PREGUNTA

Por qué necesita el alcalde saber qué hacen en otras ciudades para actuar contra Invader y para requerir a los propietarios de los inmuebles que quiten los azulejos no? ¿Saben los propietarios que han hecho en otras ciudades ante similar requerimiento? ¿Paraliza este desconocimiento el expediente administrativo de Urbanismo o simplemente significa que caducará, como ha ocurrido con tantos otros? ¿Qué importancia tienen estas infracciones en la escala que manejan los escasos inspectores de la Gerencia para priorizar su trabajo? Ya que el Ayuntamiento ha emprendido el camino de facilitar la obtención de las licencias de obra requiriendo una mera declaración responsable ¿podemos tildar al autor de estas obras de irresponsable? ¿Sería conveniente reforzar el departamento de inspección con un padre confesor? ¿Es posible, en otras cities, cambiar las multas por padres nuestros? ¿Para qué sirven las cámaras de videovigilancia del Ayuntamiento si no aportan ni una sola imagen de interés de la actuación del genio bajo sus narices? ¿Provocará esta impunidad el efecto llamada de los artistas urbanos de medio mundo? Y si es así ¿expondrán en el CAC? ¿Sabemos lo ocurrido en otras urbes? Si según parece, el responsable del CAC no tuvo nada que ver con la invasión, ¿por qué parece que desde el Centro de Arte Contemporáneo solicitaron autorización a los propietarios de los inmuebles? Y si la iban a hacer de todas formas ¿para qué preguntaron? Y ya puestos ¿por qué van a regalar los propietarios de los edificios al ayuntamiento unas obras de arte valoradas en miles de euros después de que se las hayan puesto en sus edificios sin sus permisos y les amenacen con multarlos si no las retiran? ¿Sigue vigente lo de Santa Rita bendita, lo que se da, no se quita? Si el interés de la obra de Invader radica en la relación que establece con el entorno ¿qué queda cuando la cambiamos de sitio? Y si no pasa nada por moverla como propone el alcalde y Roca tenía un Miro en su baño, ¿qué impide exponerlos en los retretes de los propietarios de los edificios? A diferencia de un cuadro, no se deterioran con el agua. ¿Seguirán teniendo valor las teselas, si llamado a declarar al juzgado, Invader reniega de su obra? ¿Le gustaría a la oposición que las farolas de la Alameda las diseñara el artista? ¿Cómo se hace un encargo a alguien del que se desconoce su identidad? ¿Creen que se ha acabado? Se equivocan.