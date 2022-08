Abbas relativiza el Holocausto

Compareciendo en Berlín junto al canciller Scholz, Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y de Fatah, acusó a Israel de cometer "50 holocaustos". Preguntado si pediría perdón por el ataque de Septiembre Negro al equipo olímpico israelí durante las Olimpíadas de Múnich de 1972, que se saldó con el asesinato de once deportistas israelíes y un policía alemán, el dirigente palestino de dudosos títulos democráticos ("El País", 9-02-22: "Abbas ha situado en puestos clave a dirigentes de la vieja guardia del partido nacionalista Fatah para seguir aferrado al poder tras casi 17 años sin someterse a las urnas") contestó: "Si quieres volver al pasado, adelante. También puedo mencionarte 50 masacres cometidas por Israel. 50 asesinatos, 50 holocaustos".

Reaccionando tarde, Scholz condenó después sus palabras a través del portavoz del Gobierno alemán: "El Canciller estaba indignado y consternado por las palabras de Abbas; una relativización del Holocausto con sus seis millones de muertos es inaceptable, especialmente para nosotros" y exigiéndole que reconociera la "singularidad" del Holocausto. Abbas lo hizo diciendo que "el Holocausto es el crimen más atroz cometido durante la historia humana moderna". Pero volvió a manipular la historia al añadir que no pretendió relativizarlo, sino denunciar "los crímenes y masacres cometidos contra los palestinos desde la Nakba ["catástrofe": término árabe para designar la creación del Estado de Israel en 1948 y la guerra árabe-israelí] por parte de las fuerzas israelíes".

Si el Holocausto no es comparable a ninguna atrocidad histórica -Israel no ha fusilado o gaseado a los palestinos con la voluntad de exterminarlos a todos como hicieron los nazis con seis millones de judíos-, al invocar la Nakba o Catástrofe Abba olvidó que fueron las tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y jordanas las que atacaron el recién creado Estado de Israel en mayo de 1948. Y, aún más importante, olvidó que siete años antes, en 1941, el gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husayni, exigió a Hitler el exterminio de los judíos de Oriente Medio y colaboró en la creación de una sección musulmana de las SS (Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi, David Motadel, Alianza). Pero no son olvidos. En 2018, ante el Consejo Nacional Palestino, Abbas afirmó que las causas del Holocausto fueron "cuestiones sociales y financieras" y no el antisemitismo.