Abono cultural

400 pavos para celebrar el fin de la hardolescencia. En 2022 cumplir los dieciocho viene con bono cultural de regalo. Las ayudas económicas con aviesa intención electoralista para captar el voto joven dicen unos. Los de enfrente argumentan que huele a dinerito calvo que no es de nadie. Parné kelifinder a lo ministra Trujillo del 2007 antes del crujido 2008 final. En el mismo debate está lo de las becas para creadores amiguetes del Ministerio de Cultura viajera. Piensa mal y serás muy español. Habrá incluso quien hará buen uso de esos fondos públicos .

Los neuromarketeros estiman que no se gastan con la misma alegría los euritos de la nómina que los que llegan por arte de subvención. Desde el punto de vista racional parecen los mismos ingresos, pero en la cuenta emocional el parné fácil se despilfarra con alegría marinera en tierra. Durante las inundaciones del huracán Katrina del 2005, en New Orleans facilitaron tarjetas de crédito a algunos damnificados. Familias enteras deambulaban espectrales por aquellos "no lugares" habilitados de emergencia tras haberlo perdido casi todo. (Como también se han quedado sin nada tantas personas con la erupción del volcán Cumbre Vieja de Palma). Pues mire, en 2005 en New Orleans un puñado de individuos se pulieron el saldo de sus tarjetas solidarias en porno y bebercio…datos que chivó la trazabilidad de las operaciones con dinero electrónico. Hechos anecdóticos que se elevaron a la categoría nopuedeser. Allá cada cual con su conciencia y educación. De 1982 a 1993 la entrada a los museos estatales aquí fue gratis. La costumbre de visitar colecciones caló. Los neotiesos aprovechamos las Noches en Blanco y jornadas de puertas abiertas para ahorrarnos el tíquet museil; la experiencia y la larga cola merecen la espera. Fuera de Cenacheriland pasamos por caja para visitar exposiciones sin rechistar. La cultura no es gratis. La industria cultural es una actividad precaria. Otras cuestiones son las de ¿Qué es cultura? ¿Los toros son cultura? ¿Y los videojuegos? ¿La gastronomía? Pasopalabra. "Cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo" cita que no atribuyo a Churchill. Los creadores y afines ya sea en literatura, cine, teatro, YouTube o papiroflexia tienen una perspectiva diferente, denuncian las anomalías del sistema antes que nadie porque las venir. Tienen otra mirada. Y eso sí que no tiene precio. Del bono al abono cultural, en este asunto también fertiliza el estiércol.