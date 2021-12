El Acebuchal o la voluntad de ser

En el parque natural de las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en la Axarquía, casi escondida en medio de un abigarrado bosque de pinos, a pocos kilómetros de Frigiliana y Cómpeta, se encuentra la aldea El Acebuchal. Hay motivos para visitarla: su belleza, la tranquilidad y el silencio, las múltiples rutas a través de espectaculares senderos de montaña, con vistas privilegiadas de la costa y los campos de alrededor, su gastronomía, su historia… La aldea actual -que tiene poco más de 30 años de existencia- no son más que dos calles empedradas, limpísimas, y unas casas hechas con la sabiduría de la arquitectura popular de los pueblos blancos, con terrados rebosantes de macetas, sin caer en lo cursi, donde huele a naturaleza y, en medio del silencio, se oye el quiquiriquí de los gallos, y donde tal vez aún se podrían oír las voces y los cantos de sus antiguos pobladores.

Porque El Acebuchal tuvo antiguos pobladores. En 1940 tenía 200 habitantes, 44 casas, dos ventas, un molino… Eran agricultores, carboneros, caleros, arrieros. Pero la historia se les acabó de repente: al final de la guerra civil, cuando Franco, sospechando que colaboraban con "los maquis", ordena a sus habitantes desalojar la aldea y asentarse en los pueblos vecinos. Hay que recordar que, por sus características topográficas, algunos habitantes de esas zonas de la Axarquía, que habían luchado en el bando republicano, tras perder la guerra y ante el temor de ser ejecutados, optaron por refugiarse y resistir armados -los maquis- en la sierra.

Medio siglo después, cuando la aldea solo es un cúmulo de ruinas y cascotes, gracias al sueño de una mujer -Virtudes Sánchez- y a su voluntad de volver a vivir, a oler, a pasear por el edén perdido de su infancia, como cuando era niña y la aldea estaba habitada, se comienza la difícil aventura de ir reconstruyendo poco a poco El Acebuchal hasta tal como es hoy. Esa conjunción de sueño y voluntad que subyace en la cultura del esfuerzo, aunque sabemos que, en la mayor parte de los casos, el mejor "esfuerzo" son los padres, y el mejor código para triunfar económicamente es el código postal, pues el ascensor social que prometía igualdad de oportunidades y que nos invitaba a esforzarnos, a estudiar…, no suele funcionar ni desde abajo hacia arriba: el pobre sigue siendo menesteroso, por mucho que se esfuerce; ni desde arriba hacia abajo: el rico sigue siendo rico, por muy tonto o vago que sea. Esa conjunción a veces da hermosos frutos, y hay que celebrarlo. No tanto como ejemplo de un modo de proceder que no siempre funciona, pues la voluntad y el esfuerzo para el menesteroso son condiciones necesarias (no suficientes) para lograr cualquier cosa, sirviendo de justificación y engolamiento a los ricos y poderosos, que no necesitan voluntad ni esfuerzo para "triunfar". Hay que celebrarlo porque nos enseña que es inherente al ser humano el apostar (y esforzarse) por un sueño… El sueño de ser casi Dios. Así que bendito sea el que con voluntad, esfuerzo e inteligencia lo logra. Es el caso de Virtudes Sánchez. ¡Chapeau!