¿Adiós a Sierra Nevada?

No hay que ser científico para saber que el clima está cambiando; de forma lenta pero implacable. Salga a la calle y pregúntese dónde quedaron las lluvias del otoño, el vaho de madrugada y la nieve salpicando las montañas. ¡Pero si hay ropa que ya ni sale del armario! Tampoco hay que ser ningún vidente televisivo para pronosticar que el calentamiento global se recrudecerá en las próximas décadas si no tomamos medidas: entre 5 y 7 grados a final de siglo según un polémico informe sobre el Impacto del Cambio Climático en España que publicamos hace más de quince años desatando una buena crisis cuando (todos) éramos negacionistas.

Domingo 20 de febrero de 2005: "Sierra Nevada se quedará sin nieve a finales de siglo". Entonces era el Ministerio de Medio Ambiente (de Zapatero) quien daba la voz de alerta y ahora es la Junta (de Juanma Moreno) quien acaba de publicar en BOJA un Plan Andaluz de Acción por el Clima hasta 2030. Y el relato es muy similar. Nos estamos africanizando: temperaturas extremas, insufribles olas de frío y calor, problemas hídricos, erosión y desertización... El problema de los incendios forestales ya lo hemos estrenado este año en Málaga con el de "tercera generación" de Sierra Bermeja y las consecuencias de la subida del nivel del mar ya amenazan hasta las nostálgicas estampas de los turistas.

¿Acabará siendo real la recreación de la Plaza de España de Sevilla completamente inundada? ¿Adiós al esquí en Sierra Nevada? Mantengo los interrogantes porque la respuesta definitiva está aún por escribirse. Pendiente de lo que nos concienciemos individualmente y de lo que seamos capaces de presionar para que las cumbres del clima no se cierren en falso una y otra vez. "Todo sigue igual y todo es bla, bla, bla". ¿De verdad necesitamos que Greta Thunberg haga la crítica de la COP26?

Yo no hablaría de fracaso rotundo, ha sido toda una sorpresa el acuerdo en paralelo entre China y USA para contener las emisiones de metano, pero sí de escepticismo. Mi particular conclusión va en otra línea: cada vez va a resultar más difícil situarnos de perfil en el debate sobre el calentamiento global y su inevitable conexión con el futuro del carbón y los combustibles fósiles, las limitaciones de las energías renovables y la obligación de repensar el papel de la nuclear. ¿Quiénes son más progresistas? Primero fue el feminismo y ahora el ecologismo. El mayor éxito de Glasgow tal vez sea empezar a entender que los grandes problemas no tienen que ver con ser de izquierdas o derechas.